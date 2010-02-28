Timsahlar, Sivas'ı 3 golle geçti

T24 -

Maçtan dakikalar

BURSASPOR: 3 - SİVASSPOR: 0

Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor, cezası sebebiyle Sakarya'da oynanan maçta, Sivasspor'u 3-0'lık skorla geçerek puanını 46'ya yükseltti.Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra gözünü zirveye diken Bursaspor, cezası nedeniyle Sakarya'da seyircisiz oynan maçta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor'la karşılaştı.Maça etkili başlayan Bursaspor, 30. dakikada Batalla'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sivasspor ile yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, ilk devre Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıya da hızlı giren Bursaspor, 48. dakikada Turgay Bahadır'la farkı 2'ye çıkarttı. Golden sonra da rakip kaledeki baskısını sürdüren yeşil beyazlılar, 50. dakikada Ozan İpek'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0 yaptı.Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, Bursaspor sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.1 maçı eksik Bursaspor bu galibiyetle puanını 46 yaptı ve Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti.3 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor ise, 24 puanda kaldı.Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 2. dakikada Bursaspor geliştirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Volkan'ın ara pasıyla kaleye yönelen Turgay'ın vuruşunda top direğinin yanından dışarı çıktı.8. dakikada Batalla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Turgay'ın vuruşunda, Sivasspor kalecisi Akın topu son anda kornere çeldi.20. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Mustafa'nın sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Turgay kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.Sivasspor'un 27. dakikada geliştirdiği atakta, Erman'ın ara pasında topla buluşan Cihan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda, kaleci Ivankov topu kornere çeldi.30. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla, topu Sivassporlu futbolcuların arasından filelere gönderdi: 1-031. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Ali'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Turgay kafayla vurdu. Kaleci Akın'dan seken meşin yuvarlağı Sivassporlu defans oyuncuları uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.İlk tehlikeli atağında Bursaspor ikinci golü buldu. 48. dakikada Ali Tandoğan'ın sağ kanattan ortaladığı topu, Turgay kafayla filelere gönderdi: 2-050. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, Sivasspor ceza sahasına giren Ozan İpek iki futbolcuyu çalımlayarak topu filelere gönderdi: 3-053. dakikada Batalla sağ taraftan çizgiye kadar indi. Bu futbolcunun orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Akın topu yatarak yakaladı.56. dakikada Sivassporlu Musa, sağ taraftan ceza alanına topu ortaladı. Erdem'in, gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.74. dakikada Hüseyin orta alandan Volkan'ın önüne pas attı. Ceza alanına giren Volkan'ın vuruşunu kaleci Akın kurtardı.İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, maç 3-0 Bursaspor'un galibiyetiyle sona erdi.AtatürkAbdullah Yılmaz, Erdem Bayık, Mehmet MetinIvankov, Ömer, Hüseyin, İbrahim, Ivan (Dk. 80 Bekir), Mustafa, Turgay (Dk. 90 Iglesias), Ozan İpek, Batalla, Ali, Volkan (Dk. 75 Veli)Akın, Murat, İbrahim Dağaşan, Mehmet Yıldız, Erman (Dk. 72 İbrahim Şahin), Elrio Van Heerden, Cihan (Dk. 83 Taider), Hayrettin, Uğur, Lucian Aubey, Souleymane Keita (Dk. 46 Musa)Dk. 30 Batalla, Dk. 48 Turgay, Dk. 50 Ozan İpek (Bursaspor)İbrahim Dağaşan (Dk. 29), Mehmet Yıldız (Dk. 50), Dk. 80 Hayrettin (Sivasspor), Dk. 81 Ömer (Bursaspor)