-TİMSAHLAR İLK MAÇINI KAZANDI STAINACH (A.A) - 15.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesinde sürdüren Bursaspor, İngiltere'nin Stoke City takımıyla yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Rakibine göre daha etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-beyazlılar, ilk hazırlık maçında olduğu gibi yine duran toptan gol buldu. 37. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışını, Vederson kullandı. Vederson'un ceza sahasına ortasında İbrahim Öztürk, topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Yerden seken top, kaleci Begovic'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Böylece geçen sezon duran top organizasyonlarıyla gol yollarında etkili olan yeşil-beyazlılarda, defans oyuncusu İbrahim Öztürk, oynanan iki hazırlık maçında da takımının bulduğu toplam 2 golün altına imzasını attı. İbrahim, Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımıyla oynanan ve 1-1 sona eren ilk hazırlık maçında da takımı adına gol kaydetmişti. Stoke City'deki temsilcimiz Tuncay Şanlı ise takım kaptanı olarak sahaya çıktığı maçta, 10 oyuncu değişikliğinin birden yapıldığı 54. dakikada, yerini Sidibe'ye bıraktı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, defansın sağ kanadında takımın değişmez oyuncusu olan Ali Tandoğan'a alternatif oyuncu arayışına bu maçta da devam etti. İlk hazırlık maçında sağ kanatta Ramazan Sal'ı deneyen Sağlam, bu maçın tamamında ise aynı görevi, geçen sezon defansın solunda oynayan, bu sezon Vederson'un transferiyle genelde yedek kalması beklenen Mustafa Keçeli'ye verdi. Defansın solunda görev alan Vederson ise Bursaspor'un duran toplarını kullanan isim oldu. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle her iki devrede su içmek için ara verilen maçta, az sayıda taraftar zaman zaman vuvuzela çalıp, meşale yakarak, yeşil-beyazlıları destekledi. Bursaspor, üçüncü hazırlık maçını, 17 Temmuzda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla yapacak. Stat: Sportzentrum der Marktgemeinde Stainach Bursaspor: Ivankov (Dk. 60 Yavuz), Mustafa, Ömer, İbrahim (Dk. 60 Serdar), Vederson, Volkan (Dk. 60 Steinert), Ramazan (Dk. 82 İsmail), Kirita, Ozan (Dk. 46 Eren), Turgay (Dk. 60 Batalla), Sercan (Dk. 60 Muhammet) Stoke City: Begovic (Dk. 46 Nash), Huth (Dk. 54 Wilkinson), Shawcross (Dk. 54 Dickinson), Faye (Dk. 54 Shotton), Higginbotham (Dk. 54 Pugh), Lawrence (Dk. 54 Soares), Whelan (Dk. 54 Tonge), Delap (Dk. 54 Lund), Collins (Dk. 54 Marshall), Fuller (Dk. 54 Moult), Tuncay (Dk. 54 Sidibe) Gol: Dk. 37 İbrahim (Bursaspor)