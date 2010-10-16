-TİMSAH ''VOLKAN ŞEN''İ ARADI BURSA (A.A) - 16.10.2010 - Bursaspor Basın Sözcüsü Ferruh Nayman, 2-2 biten Kardemir Karabükspor maçında skoru lehlerine çevirebilecek pozisyonları fazlasıyla bulduklarını, ancak değerlendiremediklerini söyledi. Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşamki maçta da her zamanki futbollarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ancak süresiz kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Volkan Şen'in kadroda yer almamasının oyun kurgularını olumsuz etkilediğini kaydetti. ''Volkan'ın bizim oyun kurgumuzda önemli rolü var. Onun olmayışı bazı şeyleri değiştirdi'' diyen Nayman, iki kez öne geçtiklerini, üç de net gol pozisyonundan yararlanamadıklarını bildirdi. Kardemir Karabükspor'un da özellikle ikinci yarıda çok iyi kapandığını dile getiren Nayman, ''Kardemir Karabükspor iyi bir takım. Oyunda sertlik de vardı. Skoru lehimize çevirecek pozisyonları fazlasıyla bulduk ama değerlendiremedik. Alınan skor çok da anormal değil. Futbolda bu sonuçlar da var'' diye konuştu.