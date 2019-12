-TİMSAH ÜZGÜN DÖNDÜ BURSA (A.A) - 30.09.2010 - Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Federico Insua, Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Glasgow Rangers karşısında aldıkları 1-0 yenilgiye ilişkin olarak, ''Maçın hakkı bu değildi. Biraz daha dikkatli olsak maçı 1-1 berabere bitirebilirdik'' dedi. Insua, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın başından itibaren iyi futbol oynadıklarını, erken yedikleri gole rağmen oyundan düşmeyip iyi mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. İyi futbol oynadıklarını, ancak bunu golle sonuçlandıramadıklarını ifade eden Insua, ''Maçın hakkı bu değildi. Biraz daha dikkatli olsak maçı 1-1 berabere bitirebilirdik. Yenilgiden ötürü üzgünüz'' diye konuştu. Insua, kendi performansını nasıl bulduğuna ilişkin bir soruya, ''Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Takıma, kente ve camiaya alıştım. Her maç için kendimi hazır hissediyorum, ama oynayıp oynamayacağıma hoca karar verir'' yanıtını verdi. Insua, ''Bursaspor ligde fırtına gibi eserken Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alamıyor. Bunun nedeni nedir? Sadece 'tecrübe eksikliği' olabilir mi'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Ligde iyi futbol oynuyoruz. İlk maçta sahamızda Valencia karşısında iyi oynamadık, ama Glasgow Rangers maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bugün kesinlikle yenilgiyi hak etmedik. Oyunun genelinde biz daha iyi oynadık. En azından 1 puan almamız gerekiyordu.'' -VOLKAN ŞEN- Bursaspor'un genç kanat oyuncusu Volkan Şen ise 1-0 yenildikleri Glasgow Rangers karşısında tek eksiklerinin gol olduğunu söyledi. Volkan Şen, maça çok iyi başladıklarını, ancak oyunun hemen başında şanssız bir gol yediklerini vurguladı. Yedikleri gole rağmen oyundan düşmediklerini, aksine oyununun kontrolünü daha fazla ele aldıklarını ifade eden Volkan, pozisyonlar ürettiklerini, ancak bir türlü aradıkları golü bulamadıklarını belirtti. İskoç ekibi karşısında sergiledikleri olumlu futbolun Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra yapacakları maçlar öncesi kendilerini umutlandırdığını anlatan genç futbolcu, 'Bir gol yedik, sonrasında maçı çevirmek için çok uğraştık, ama olmadı. Glasgow Rangers karşısında tek eksiğimiz goldü. Golü bulsak sonuç çok daha farklı olabilirdi'' dedi. -OZAN İPEK- Yeşil-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Ozan İpek de Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda 1-0 yenildikleri Glasgow Rangers maçına ilişkin olarak, ''Rakibimiz 5'li defans yaptı. Bu defansı bir türlü aşamadık'' dedi. Ozan İpek, Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile kendi sahalarında yaptıkları maça göre, Glasgow Rangers karşısında çok daha iyi futbol oynadıklarını, ancak karşılaşmanın başında yedikleri şanssız golle yenik duruma düştüklerini söyledi. Golü yedikten sonra daha istekli bir oyun sergilediklerini ifade eden Ozan, pozisyonlar ürettiklerini, ama rakip fileleri havalandırmayı bir türlü başaramadıklarını kaydetti. Ozan, Glasgow Rangers'in skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra oyunu kendi alanında kabul etmeye başladığını dile getirerek, ''Rakibimiz 5'li defans yaptı. Bu defansı bir türlü aşamadık. Doğrusu bu savunma sistemini de çok iyi uyguladılar. Ancak eğer aradığımız golü bulabilseydik sahadan puan veya puanlarla ayrılmamız işten bile değildi'' diye konuştu.