'Timsah' Trabzon'da tarih yazdı

Bursaspor, Avni Aker'de daha önce hiçbir lig maçında yenemediği Trabzonspor'u Batalla'nın golüyle mağlup ederek 'tarih yazdı'.Trabzonspor’un Bursaspor’a karşı sahasındaki 39 maçlık üstünlük sona erdi.

‘Timsah’, Bordo-Mavililer’i Batalla’nın attığı golle 1-0 yenerek rakibini lig tarihinde ilk kez yenmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmanın bir diğer istatistiki özelliği, her ne kadar cezası nedeniyle tribünde olsa da, Ertuğrul Sağlam’ın teknik direktör olarak Şenol Güneş’in yönettiği bir takıma karşı ilk galibiyetini elde etmesiydi. Bu ‘tarihi’ zafer ayrıca Bursaspor’un ligdeki dört maçlık galibiyet hasretini de sona erdirdi.

Maçın ilk ciddi atağını 10. dakikada ev sahibi ekip gerçekleştirirken Yasin’in yerden şutunda, kaleci Carson sağ tarafına doğru gelen topu kornere çelmeyi başardı. 28’deyse Bursaspor çok net bir fırsatı heba etti: Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Vederson’un şutunda top Onur’dan dönerek Pinto’nun önüne düştü. Uygun durumdaki Pinto, etkisiz bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

İkinci yarı baskısını artıran Bursaspor 62. dakikada Batalla’yla öne geçti. Arjantinli oyuncu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor beraberlik için bastırsa da 75’te Bamba’nın auta giden şutu dışında çok net bir fırsat bulamadı. Buna karşın 77’de Bursaspor Ömer’le çok net bir fırsattan yararlanamadı. 90+1’de Emre’nin şutu direkte patlarken son anlarda Yasin’in ağlara giden topu gol değeri kazanmayınca skor da belli oldu.

Taraftardan ilginç eylem

Trabzonsporlu bir grup taraftar, bordo-mavili takım için yapılacak stat yapımının geciktiğini öne sürerek kazma, kürek ve oyuncak kamyonlarla Akyazı’daki dolgu alanında eylem yaptı. Bu sırada temsili futbol takımı da sahada antrenman gerçekleştirdi. Trabzon Fikir Kulübü Sözcüsü Yavuz Saltık, stat yapımına ilgililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’de hemen her ilde stat yapıldı ama Trabzonspor için yapılacağı söylenen stadyumun hala dolgusu bile bitmedi. Bu konuya dikkat çekmek için böyle bir eyleme imza attık” dedi.

Geçen hafta Fenerbahçe ile yapılan maçta itirazı nedeniyle hakem Yunus Yıldırım tarafından tribünlere gönderilen ve ardından aldığı 1 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yedek kulübesinde yer alamadı. Sağlam, karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalırken, yardımcı antrenör Mutlu Topçu, takımın başında sahaya çıktı.

Geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçta attığı golle Trabzonspor’un Süper Lig’deki 1967. golünü kaydeden Marek Sapara’ya ödül verildi. Türk Telekom Bölge Müdürlüğü yetkilisi Necmi Mazlum, 1967 yılında kurulan bordo-mavili takımın 1967. golünü atan Sapara’ya maç öncesi plaket verdi.