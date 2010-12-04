-TİMSAH TARAFTARI 7.5 YILIN ARDINDAN İNÖNÜ'DE İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları arasındaki gerginlik nedeniyle iki takım taraftarlarının deplasmana gitmemesi durumu yarınki Beşiktaş-Bursaspor maçıyla sona erecek. Bursaspor taraftarları, yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra İnönü Stadı'nda takımlarını izleyecek. Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda, yeşil-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın, küme düşme hattındaki rakiplerine yenilmesine tepki gösterince iki takım taraftarları arasında gerginlik başlamıştı. Bursapor'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan itibaren de il spor güvenlik kurullarının aldıkları kararlarla, taraftarlar deplasmanlardaki maçlara gidemiyordu. 4 sezon süren bu uygulama, Beşiktaş Kulübü'nün hafta başında aldığı kararla sona ererken, Bursaspor taraftarlarının İnönü Stadı'nda maç izleyebileceği ve yüzde 5'lik kontenjan ayrıldığı duyuruldu. -7.5 YILLIK HASRET- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonucunda Bursaspor taraftarları yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra İnönü Stadı'na gelecek. Yeşil-beyazlı taraftarlar en son 2003-2004 sezonunda, 16 Ağustos 2003'teki maçta takımlarını İnönü Stadı'nda desteklemişti. 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona eren bu karşılaşmadan sonra Bursaspor taraftarları İnönü Stadı'na gelememişti.