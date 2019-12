Timsah Stadı 2011’e yetişiyor

T24 - Bursaspor’un UEFA kriterlerine göre kulübün simgesi timsah model alınarak yenileyeceği Atatürk Stadı'nın avan projesi tanıtıldı.





Bursa Büyükşehir Belediyesinin UEFA kriterlerine göre kulübün simgesi timsah model alınarak yenileyeceği Atatürk Stadı'nın avan projesi, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, TFF Yönetim Kurulu üyesi Levent Kızıl, TFF Genel Sekreter Vekili ve 2016 Proje Direktörü Orhan Gorbon'a tanıtıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Dobruca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, 13 aydır kent gündeminde olan stat projesinde son aşamaya gelindiğini söyledi.



Türkiye'nin alacağı dünya çapındaki organizasyonlarda Bursa'nın da bulunmasının en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirten Altepe, şöyle konuştu:





''Türkiye'nin aldığı organizasyonda, Kayseri, Konya ve Trabzon olacaksa, Bursa da olmalı. Bursa'ya yakışan stadın bir an önce kente kazandırılması için çalışıyoruz. Projemiz, anıtlar kurulundan geçti, ihale aşamasına geldi. Mevcut tesislerin tahliye işlemlerini başlattık. Her şeyiyle özellikli bir stat olacak. Hedefimiz, 2011 yılı sonunda yeni stadın hizmete girmesi.''



Altepe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki adaylığında Bursa'yı da dile getirdiğini anımsatarak, ''Bu konuda Başbakanımız, en büyük destekçimiz. Bursa'ya, dünyada konuşulan bir stat kazandıracağız'' dedi.





''EURO 2016'yı almak için gereken her şeyi yapıyoruz"



TFF Yönetim Kurulu üyesi Levent Kızıl da bir Bursalı olarak projeyi çok beğendiğini ifade etti.



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecinde en büyük şanslarının, hükümetin verdiği destek olduğunu vurgulayan Kızıl, ''Euro 2016'yı almak için yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Hükümetimiz, 920 milyon avroluk taahhüt mektubu imzaladı. Bu, Türkiye'nin projelerinin garantisidir'' diye konuştu.



Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı da stadın yerinde yapılması gerektiğini söylediğinde bu konuda en büyük desteği Recep Altepe'den aldığına değinerek, ''Bursaspor, iyiye gidiyor. İyiye gidişin sürekli olması, daha önemli. Yeni stat, kalıcı başarıların tetikleyicisi olacak. Bursa, artık zirve takımı olmalı. Bu konuda bize her türlü desteği veren başkanımız Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum'' dedi.





Projenin ayrıntıları



Stat projesiyle ilgili bilgi veren Yüksek Mimar Hasan Sözüneri de mevcut stadın üst yoldan 100 metre, yan yoldan 35 metre kuzey batıya kaydırılacağını, böylece UEFA kriterlerinde aranılan güvenlik bandının oluşturulacağını söyledi.



Yeni stadın, 20 bin metrekarelik alanla birlikte Kültürpark'la da bütünleşeceğini belirten Sözüneri, başta lodos olmak üzere, rüzgarın müsabakalar sırasında sıkıntı yaratmaması amacıyla rüzgar tüneli testinin yapıldığını vurguladı.



Sözüneri, projede eğimden kazanılan bodrumlarda, aktivite alanı ya da bin araçlık otopark yapılmasını planladıklarını ifade ederek, çelik çatının statik mimarisi çalışmalarını, dünyaca ünlü uzman Alman bir firmayla birlikte yürüttüklerini bildirdi.