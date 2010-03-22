Timsah şampiyonluk yürüyüşünde

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BURSASPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 1

Turkcell Süper Lig'de 26. haftanın son maçında lider Bursaspor, Bursa Atatürk Stadı'nda Denizlispor'u ağırladı.Bursaspor, Ozan İpek ve Sercan Yıldırım'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak ikinci Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarttı.Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte puan farkını açma fırsatını iyi değerlendirmek isteyen Bursaspor, seyircisi önünde karşılaşmaya çok hızlı başladı.İlk 15 dakikalık bölümde Denizlispor yarı sahasına yerleşen ev sahibi takım, ilk bölümde kapanan rakip savunmayı aşmayı başaramadı.Denizlispor kendi sahasından hızlı çıkarak Bursaspor kalesinde etkili olmaya çalışırken, Denizlispor üzerindeki baskısını sürdüren ev sahibi takım, aradığı golü Ozan İpek'le 34. dakikada buldu.Ali Tandoğan'ın ortasında Denizlispor ceza sahasında karambol yaşanırken, Ozan İpek müthiş bir rövaşata golü ile takımını 1-0 öne geçirdi.İlk devrenin kalan bölümünde iki takımda yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, ilk yarıyı Bursaspor 1-0 önde noktaladı.Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha düşük bir tempoda başladı. Ligde kalma umutlarını kalan haftalara taşımak isteyen Denizlispor, ikinci devreye daha istekli girdi.67. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Sercan Yıldırım, önce savunmayı sonra da kaleciyi geçerek topu ağlarla buluşturdu: 2-0.Bu golden sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan Denizlispor, rakibine 75. dakikada Darryl Roberts'ın kaydettiği golle karşılık verdi: 2-1.Son dakikalarda Denizlispor'un baskısı artarken, konuk ekip skoru değiştirmeyi başaramadı. Bursaspor üstünlüğünü son dakikaya kadar korudu ve maçı 2-1 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.Bu sonuçla Bursaspor 58 puana yükselerek ikinci Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e çıkartırken, Denizlispor da 17 puanda kaldı.AtatürkSerkan Çınar, Serdar Akçer, Mustafa İspiroğluIvankov, Ali Tandoğan, Ömer, İbrahim, Mustafa, Volkan, Hüseyin, Ergiç, Ozan İpek, Turgay, SercanÖzden, Erkan, Damien, Çağlar, Burak, Berberoviç, Braga, İbrahim (Dk. 45 Angelov), Emin, Roberts, YoulaDk. 35 Ozan İpek, Dk. 67 Sercan (Bursaspor), Dk. 75 Roberts (Denizlispor)Dk. 44 Damien (Denizlispor)