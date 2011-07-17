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Spor

TİMSAH PSV İLE BERABERE KALDI HERMAGOR (A.A)

17 Temmuz 2011 01:48

-TİMSAH PSV İLE BERABERE KALDI HERMAGOR (A.A) - 16.07.2011 - Bursaspor ile PSV Eindhoven arasında yapılan hazırlık karşılaşması 1-1 berabere sona erdi.  Bursaspor karşılaşmada Carston (Yavuz  Dk. 46), Stepanov (Ömer Dk. 71), Serdar Aziz (İbrahim Öztürk Dk. 71), İbrahim Kaş (Tunay Dk.60), Yenal, N'diaye, Barış (Kirita Dk.60), Volkan (Ahmet Arı Dk.44), Ozan (Mehmet Sak Dk. 81), Batalla (İnsua Dk.58) ve Turgay (Sercan Dk. 71) tertibiyle yer aldı.  Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip kale önünde gol arayan yeşil-beyazlı ekip, 32. dakikada Volkan Şen'in sağ çaprazdan ortaladığı topu Turgay Bahadır'ın filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.   Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, 75.dakikada Dries Mertens'in ayağından gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.  -ERTUĞRUL SAĞLAM- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ''Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. Özellikle ilk yarıdaki oyundan çok memnun kaldım'' dedi.   Takımın fiziksel kalitesinin ve maç temposunun daha da arttığını ifade eden Sağlam, maçın sonlarına doğru takımın oyundan düştüğünü söyledi. Bu arada, kamp yerine yaklaşık 30 km mesafedeki Hermagor kasabasında yapılan hazırlık maçını aralarında 50 kadar Türk'ün de bulunduğu 600 kadar futbol sever izledi.  Bu arada, önceki gün Türkiye'den gelen Bursaspor Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Kara, Şentürk Turan, Hasan Saltan ve Necmettin Kocaman ve takımla birlikte Avusturya'ya gelen İlhan Uslu karşılaşmayı tribünden izledi.  Bursaspor maçın ardından otobüsle kamp yaptığı Bad Blebierg kasabasına döndü.

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