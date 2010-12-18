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Spor

TİMSAH İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 19:20

-TİMSAH İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın 4. dakikasında kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde Ömer topu kafayla Serdar'a aktardı. Bu futbolcunun kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Gençlerbirliği kalecisi Serdar'da kaldı. 11. dakikada Cem Can'ın yaklaşık 35 metreden sert şutunda topu kaleci Ivankov kontrol etti. 17. dakikada Gençlerbirliği defans oyuncularını çalımlayarak geçen Sercan, ceza alanına girer girmez yaptığı şık vuruşla Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada Serkan'ın defansın arkasına attığı pasla ters kanattan koşu yaparak ceza alanında topla buluşan Soner, kaleci Ivankov'un üzerinden meşin yuvarlağı filelere göndererek Gençlerbirliği'nin beraberlik golünü kaydetti: 1-1. 28. dakikada Ozan İpek, ceza alanı içinde buluştuğu topu, yerden bir vuruşla kaleci Serdar'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-1. 34. dakikada Murat'ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. 45+3. dakikada Sercan, Batalla ile girdiği verkaç sonucunda topla ceza alanında buluştu. Bu futbolcu, Gençlerbirliği kalecisi Serdar ile karşı karşıya pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu kendisinin ikinci, Bursaspor'un 3. golü olarak ağlara gönderdi: 1-3. Maçın ilk yarısı 3-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, Aykut, Kulusic, Murat, Hurşut, Cem Can, Oktay, Soner, Serkan, Billy Mehmet Bursaspor: Ivankov, Mustafa, Ömer, Serdar, Vederson, Sercan, Ergic, Batalla, Svensson, Ozan İpek, Turgay Goller: Dk. 25 Soner (Gençlerbirliği), Dk. 17, 45+3 Sercan, Dk. 28 Ozan İpek (Bursaspor)

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