-TİMSAH GOMEL MAÇINA HAZIR GOMEL (A.A) - 03.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu rövanşında yarın akşam deplasmanda FC Gomel takımıyla karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde son çalışmasını, maçın oynanacağı Central Stadı'nda gerçekleştirdi. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda oldukça neşeli oldukları gözlenen yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Belaruslu gazetecilerin de izlediği antrenmanın son bölümünde ise Bursasporlu oyuncular Gomel maçının taktik provasını gerçekleştirdi. -SAĞLAM'DAN BASIN TOPLANTISI- Teknik Direktör Sağlam, savunma oyuncusu İbrahim Kaş ile maçın oynanacağı statta düzenlediği basın toplantısında, Gomel kentinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Yarın güzel bir futbol akşamı yaşanacağı yönündeki inancını dile getiren Sağlam, ''İki ayaklı maçlarda deplasmanlarda alınan 2-1'lik mağlubiyet ev sahibi takım için bir umuttur. Gomel takımı taraftarlarının, yarınki karşılaşmayı bu umutla stadı doldurarak, coşkuyla izleyeceklerine inanıyorum'' diye konuştu. Sağlam, karşılaşmanın zorlu geçeceğini, ancak kazanan taraf olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Atmosferin güzel olacağı bu karşılaşmanın, futbol kalitesi olarak güzel geçmesi ve tabii ki bize turu getirecek sonuçla bitmesi en büyük isteğimiz. Ama zor bir karşılaşmanın bizi beklediğini biliyoruz. Tek olumlu beklentimiz Gomel takımının gol atmak zorunda olduğu bir maç oynayacak olması ve ilk maçtaki gibi kapanmayacak olması. Takımda geçtiğimiz maçtan yarına yansıyacak olumsuzluk yok. Eklenen sakatımız yok. Bu bizim adımıza olumlu bir durum. Bunun dışında yarın iyi bir maç oynayıp play-off turuna kalmak isteyeceğiz.'' Bir gazetecinin ''Yarın akşam ki karşılaşmada taktiksel bir değişiklik düşünüyor musunuz'' sorusuna Sağlam, ''Taktik değişikliği yapmayacağız. Taktik değişikliği yapmaya çalışırsanız sıkıntı olabilir. Biz sahaya gol atmak için çıkacağız. Çok büyük bir değişiklik olmayacak. Bir iki oyuncuyu değiştirebiliriz'' yanıtını verdi. -ROMARİC TRANSFERİ- Sağlam, bir gazetecinin İspanya'nın Sevilla takımından Romaric'in transferiyle ilgili sorusu üzerine, ''Romaric'te bazı olumsuzluklar çıktı. Dolayısıyla transferi de şu an için dondurduk diyebiliriz'' dedi. -İBRAHİM KAŞ'IN KONUŞMASI- Bursaspor'un savunma oyuncusu İbrahim Kaş da Gomel maçının Bursaspor taraftarı ve camiası için çok önemli olduğunu bildirdi. Takımın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde edindiği tecrübeyi bu maça olumlu yansıtmak istediklerini anlatan deneyimli oyuncu, şöyle konuştu: ''Bu maçtan yüzümüz gülerek Bursa'ya döneceğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz maçtan avantajlı bir skorumuz var. Bu skoru kullanarak, rakibimizin bize gol için geleceğini biliyoruz. Bunu iyi değerlendirerek rakipten önce 1 gol bulmamız bizim işimize çok yarayacaktır. Böylelikle turu geçerek Bursa'ya dönersek bizden mutlusu olmayacaktır.''