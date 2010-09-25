Timsah fire vermedi

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında lider Bursaspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup ederek fire vermeden yoluna devam etti.



Spor Toto Süper Lig'in lideri Bursaspor, 6. haftanın açılış karşılaşmasında Bucaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynayacağı Glasgow Rangers maçı öncesi moral buldu.



Her zaman 'tıklım tıklım' dolmasına alışkın olduğumuz Bursaspor tribünlerindeki boşluklar göze çarpıyordu maç öncesi. Ancak boşluklara rağmen büyük bir coşku vardı Bursa'da. Sağlam'ın rotasyonuna uğramış kadrosu ile sahaya adım atan Bursaspor ilk 11'i, 6'da 6 yapıp kulüp rekorunu bir adım daha geliştirmek istiyordu.



Ivankov, Sercan, Volkan, Stepanov gibi as takım oyuncularını yedek kulübesine oturtan Ertuğrul Sağlam, belli ki hafta içinde oynanacak Glasgow Rangers karşılaşmasını düşünüyordu.



Maça da beklendiği gibi hızlı başlayan taraf Bursaspor oldu. 4. dakikada Ali Tandoğan'ın kullandığı serbest vuruşta Turgay Bahadır'ın kafa vuruşu önce direkten öndü, boşta kalan topa Hüseyin Çimşir vurdu ve Bursaspor'u maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi.



Golün şokunu üzerinden hemen atmak isteyen Bucaspor, yediği golden sonra çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Musa'nın ara pası ile topla buluşan Emre topu müsait durumda auta yolladı.



İlk yarıda duran toplarla rakip kalede pozisyon arayan Bursaspor, golü de Ali Tandoğan'ın kullandığı duran top organizasyonu ile buldu.



Bucaspor ise ev sahibi takımdan daha istekliydi. Golü de erken kalesinde gören Bucaspor, ilk yarı boyunca Manucho ve sakatlanan Emre'nin yerine oyuna giren Mendy ile etkili olmaya çalıştı.



Gol bulabileceği müsait pozisyonları da bulan Bucaspor son vuruşlarda etkisiz kaldı, buna karşılık Bursaspor defansında İbrahim ve Ömer'in iyi oyunu da Bucaspor forvetlerinin etkili olmasını engelledi.



Çok hızlı bir tempo ile başlayan maç, ilk 15 dakikadan sonra tamamen orta saha mücadelesine döndü. İlk yarı boyunca iki takımda birbirine üstünlük kuramadı ve Bursaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.



İkinci yarıda Sercan ve Insua'yı oyuna alarak başlayan Bursaspor, ilk yarıdaki durgun görüntüsünden kurtuldu ve etkili ataklarla Bucaspor kalesine yüklenmeye başladı. Özellikle Sercan ile çok etkili pozisyonlar yakalayan Bursaspor, bir türlü farkı ikiye çıkarıp rahatlayamadı.



Karşılaşmanın sonlarına doğru skoru da korumayı amaçlayan Bursaspor, oyunu kendi sahasında kabul edip hızlı ataklarla pozisyon aradı. Ancak maçın 76. dakikasında öyle bir pozisyon yaşandı ki adeta Bursalı taraftarların yüreği ağzına geldi. Manucho'nun ara pası ile hareketlenen Dady, kaleci Yavuz ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Yavuz ilk hamlede başarılıydı, ikinci vuruşta ise yine Yavuz'un müdahalesi ile top kornere gitti.



Maçın son dakikalarında Bursaspor kalesine beraberlik için yüklenen Bucaspor, bu ataklardan sonuç çıkaramayınca karşılaşma lider Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.