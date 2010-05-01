Timsah Devler Ligi'ni cebine koydu!

T24 - Fenerbahçe ile omuz omuza bir şampiyonluk yarışı veren Bursaspor, Kayserispor'u devirerek altın değerinde bir üç puanı hanesine yazdırdı. Yeşil Beyazlı ekip bu sonuçla yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.





Turkcell Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor, evinde konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yenerek 3 puanı aldı ve lider Fenerbahçe'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü. Bursaspor, Kayserispor karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca giderken dünyanın en golcü kalecilerinden Ivankov bu maçta da rakip ağları havalandırdı. Bursaspor, Kayserispor karşısında aldığı 3 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Bursaspor şampiyon olursa doğrudan olamazsa ön elemeler sonunda Devler Ligi için tek dökecek.





Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde haftaya başlayan Bursaspor, yine Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde haftayı tamamladı. 20 ile 40'ıncı dakika arasında bulduğu iki golle işi ilk yarıda bitiren Yeşil Beyazlı ekip, ikinci yarıda maçı daha fazla yarı alanında kabul etse de kendisi için önemli olan altın değerindeki 3 puana ulaştı ve şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. Bu arada Galatasaray da haftayı 3 puanla kapatmasına rağmen gelecek hafta 3 puanı hanesine yazdıracak olan Bursaspğor Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Bursaspor, ligin 33. haftasında rakibi Ankaraspor olduğu için 3 puanı maç yapmadan alacak ve dinlenecek, Fenerbahçe ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Bursaspor'un şimdi ihtiyacı olan maç yapmadan 3 puanı alacağı haftada Fenerbahçe'nin Ankara'da puan kaybetmesi...





Bursaspor, Kayserispor karşısında elde ettiği galibiyetle 32 maç sonunda 69 puana yükselirken 70 puanlı Fenerbahçe'nin ensesindeki zirve yarışını sürdürdü. Bursaspor'u galibiyete taşıyan goller 21'inci dakikada Turgay Bahadır ve 37'inci dakikada kaleci Ivankov'un penaltısından geldi. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen Bursaspor, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösterecek. Bursaspor şampiyon olamaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için iki ön eleme maçı oynayacak.