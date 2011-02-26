Timsah Buca'da kendine geldi

T24 - Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Bursaspor, son haftaların formda takımı Bucaspor'u Batalla ve Kenny Miller'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.





Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Bucaspor'a konuk olan Bursaspor, Batalla ve Kenny Miller'ın golleri ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantepspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan yeşil-beyezlılar, Buca'da 3 puana uzanarak iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Şiddetli rüzgarı arkasına alan ev sahibi Bucaspor, maça da hızlı başladı. Sol taraftan Erkan'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşu üst direkte patladı.

Bursapor ilk yarı boyunca duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Özellikle 29. dakikada Batalla, kaleye doğru çok sert kesti. Kimsenin dokunamadığı topu, Londak güçlükle uzaklaştırdı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra, sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Batalla bir tehlike daha yarattı. Ozan'ın ortasına kafayı vuran Arjantinli oyuncu, topu direğin hemen yanından auta yolladı.

Bucaspor, maçın 36. dakikasında kale sahası için bir karambol yakaladı. Ayakta ayağa giden meşin yuvarlak, son olarak kaleci Ivankov'un elinde kaldı. Koray, Ivankov'un elindeki topa dokunup ağlara yollasa da, faul gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı yeşil-beyazlıların golü ile başladı. İlk yarıda da duran toplarla etkili olmaya çalışan Bursaspor, Batalla'nın sağ taraftan etkili ortasında golü buldu. Bu ortaya kale sahasında içinde kimse dokunamadı ve Bursaspor, maçın 47. dakikasında 1-0 öne geçti.

Bucaspor maçtaki en tehlike pozisyonuna 57. dakikada Mendy ile girdi. Serdar Aziz'i çalımlayarak ceza sahasına hareketlenen Senegalli golcü çok sert vurdu. Ivankov, son anda topu kornere çeldi.

Beraberlik için Bursaspor kalesine yüklenen Bucaspor, savunmasını ileriye çıkardığı bir pozisyonda kalesinde 2. golü gördü. Hızlı gelişen Bursaspor atağında, topla buluşan Kenny Miller oldu. İskoç yıldız, ceza sahası dışında iki rakibini oyundan düşürdü ve şık bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın kalan dakikalarında iki takımda skoru değiştirmek adına çok şey yapmadı ve Bursaspor, zorlu Buca deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



BUCASPOR: 0 - BURSASPOR: 2

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Özgür Yankaya, Selçuk Kaya, Serkan Akal

Bucaspor: Londak, Serkan, Gomes, Koray, Mulemo, Kamil Ahmet, Onur (Dk. 70 Ali Kuçik), Leko, Erkan (Dk. 88 Samet), Sercan (Dk. 46 Beto), Mendy

Bursaspor: Ivankov, Ali, Serdar, İbrahim, Mustafa, Svensson, Ergiç (Dk. 67 Insua), Volkan (Dk. 46 Turgay), Batalla, Ozan İpek, Miller (Dk. 87 Ahmet Arı)

Goller: Dk. 46 Batalla, Dk. 76 Miller (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 39 Volkan, Dk. 68 Serdar, Dk. 87 Insua (Bursaspor)



