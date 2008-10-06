Timsah Aslan'ı yuttu

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Turkcell Süper Lig'de 6. haftanın önemli maçında gülen taraf Bursaspor oldu. Ligin ilk 5 haftasında aldığı 4 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlılar, 6. haftada karşılaştığı şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı da 2-1 mağlup etti.İlk 5 haftada 2 beraberlik alan Galatasaray bu sonuçla sezonun ilk yenilgisiyle tanışırken, Bursaspor 6. haftada 5. galibiyetini aldı.Bursa Atatürk Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan maça ev sahibi etkili başladı. Yusuf'un liderliğinde hızlı ataklar geliştiren Bursaspor, ilk 25 dakikada Adriano ve Sercan'la net fırsatları harcadı. Yeşil-beyazlılar oyundaki üstünlüğünü 38. dakikada Mustafa Sarp'ın golüyle skora da taşıdı: 1-0.Yenik duruma düştükten sonra toparlanan Galatasaray, son bölümlerde Arda ve Baros'la yarattığı tehlikelerden sonuç alamadı.Bursaspor ikinci yarıya da golle başladı. Yusuf'un başlattığı hızlı atakta Adriano'nun kaleciden dönen topunu tamamlayan genç golcü Sercan, 48. dakikada ligdeki 5. golünü atarak takımını 2 farkla öne taşıdı.Konuk ekip bu gole 8 dakika sonra Arda ile cevap vererek farkı tekrar 1'e indirdi. Golden sonra morallenen Galatasaray, sert esen rüzgarı da arkasına alarak oyundaki hakimiyeti eline geçirse de, etkili kontrataklar geliştiren Bursaspor oldu.Son bölümlerde Aydın ve Yaser gibi genç oyuncularını sahaya süren Galatasaray 83'te Baros'la önemli bir pozisyonu harcarken, kalan sürede skor tabelası değişmedi.Galatasasaray 2008-2009 sezonunun ilk mağlubiyetini 2-1'lik skorla tadarken, 11 puanda kaldı. Ev sahibi ekip ise 15 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.Stat: AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek xx, Alper Ulusoy xx, Aleks Tasçioglu xxBursaspor: Ivankov xx, Veli xxx, Ömer Erdoğan xxx, İbrahim Öztürk xxx, Mustafa Keçeli xx, Sercan Yıldırım xxx (Dk. 84 Volkan Şen x), Bekir Ozan xxx, Mustafa Sarp xxx, Romaschenko xx (Dk. 66 Fabricio x), Yusuf Şimşek xxx, Adriano xx (Dk. 64 Gökhan x)Galatasaray: Sanctis x, Sabri x, Meira x, Servet xx, Volkan Yaman xx, Arda xx, Ayhan x, Lincoln x, Hakan Balta xx (Dk. 71 Aydın Yılmaz x), Nonda x (Dk. 80 Yaser), Baros xGoller: Dk. 38 Mustafa Sarp, Dk. 48 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk. 56 Arda (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 63 Veli (Bursaspor), Dk. 60 Sabri, Dk. 76 Baros (Galatasaray)11. dakikada Bursaspor, net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Orta alandan hareketlenen Yusuf Şimşek, topu ceza sahasına giren Adriano Melo'nun önüne aktardı. Müsait pozisyonda kaleci Sanctis ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcunun kötü vuruşunda top, yandan auta çıktı.20. dakikada Busaspor atağında Adriano, sol kanattan Romaschenko'dan gelen pası kafayla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sercan Yıldırım'ın önüne aktardı. Sercan Yıldırım'ın gelişine sert vuruşunda top, kalecide kaldı.28. dakikada Yusuf' Şimşek'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Veli, topu yerden kale alanı içine ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan Yıldırım'ın plase vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.38. dakikada Bursaspor, üstünlük golünü buldu. Galatasaray defansını az kişiyle yakalayan Bursaspor'dan Yusuf Şimşek, topu hızla ceza sahasına giren Mustafa Sarp'ın önüne aktardı. Tecrübeli futbolcu, topu karşı karşıya kaldığı kaleci Sanctis'in yanından filelere gönderdi: 1-042. dakikada Galatasaray atağında Hakan Balta'nın ceza sahası dışından sert şutunda top, az farkla üstten auta çıktı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor, 48. dakikada skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hareketlenen Yusuf Şimşek, topu soldan ceza sahasına giren Adriano Melo'nun önüne aktardı. Brezilyalı oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Sanctis, topu son anda tokatladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan Yıldırım, önüne düşen topu plase bir vuruşla filelere göndererek, takımını 2 farklı öne geçiren golü attı.56. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan hareketlenen Baros, topu yerden kale alanı içine doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Arda, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-159. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışını kullanan Yusuf Şimşek, topu ön direğe doğru ortaladı. Ömer Erdoğan'ın kafa vuruşunda arka direğin dibinden kaleye giden topu Sabri, son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.83. dakikada Galatasaray net bir pozisyondan yararlanamadı. Geriden hızla hareketlenen Meira, topu ceza sahasına hareketlenen Baros'un önüne aktardı. Baros'un penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleyi zamanında terk eden Ivankov, sert gelen topa 2 hamlede sahip oldu.