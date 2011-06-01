-''TİMSAH ARENA''NIN TEMELİ ATILDI BURSA (A.A) - 01.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bursaspor sevgisi hiçbir siyasi partinin tabelasına da binasına da sığmayacak kadar küçük değil'' dedi. Arınç, ''Timsah Arena''nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'ya ve Bursaspor'a UEFA kriterlerine uygun, kente yakışan, 45 bin seyirci kapasiteli, bütün donanımlara sahip mükemmel bir stadyumu kazandırdıklarını söyledi. Stadyum temel atma töreninin Bursaspor'un kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini anımsatan Arınç, kulübün 48 yıl önce pek çoğu rahmete kavuşmuş değerli insanlar tarafından kurulduğunu, yeşil-beyazlıların mazisinde büyük şampiyonluklar ve başarılar bulunduğunu kaydetti. Arınç, Bursaspor'un, Başbakanlık Kupası'nı kazandığını, Avrupa kupalarında başarıyla mücadele ettiğini, son iki yılda da Süper Lig Şampiyonluğu ile Süper Lig 3'üncülüğünü elde etme başarısını gösterdiğini hatırlatarak, ''Bursa'da Bursaspor'a karşı büyük bir sevgi var. Ancak bu sevgi sadece Bursa'dan ibaret değil. Tüm Türkiye, Süper Lig şampiyonluğu ve sonraki her maçta Bursaspor'a büyük destek oldu. Bu çok önemli bir sevgidir'' diye konuştu. Konuşmasından önceki sunumda Bursaspor'un şampiyonluk maçından görüntüler sunulduğunu hatırlatan Arınç, şunları söyledi: ''Sanıyorum şampiyonluk maçındaydı, dudakları kıpırdayan insanları, bayanıyla erkekleriyle bütünleşmiş bir taraftar kitlesini gördüm. Ağızlardan dualar dökülüyordu ve değerli teknik direktörümüz, futbolcularını iyi motive ediyordu. Bu başarı bu şampiyonluk, bu inançla bu motivasyonla bu destekle meydana geldi. İnşallah Bursaspor önümüzdeki yıllarda da her zaman Süper Lig şampiyonluğunda iddialı olacak ve inanıyorum ki bu başarıları kazanacak bir takıma sahibiz.'' Arınç, stadın 120 milyon liraya mal olacağını bunun 50 milyon lirasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tahsis edildiğini, gerekirse yeni kaynakların da aktarılacağını bildirdi. Bursa'da çok önemli bir spor potansiyeli bulunduğunu, lisanslı sporcu sayısının 12 bin civarında olduğunu dile getiren Arınç, geçtiğimiz günlerde 40 trilyon liraya mal olan uluslararası standartlarda olimpik yüzme havuzunun temelini attıklarını, Bursa için gerekli 7 bin 500 kişilik spor salonunun da en kısa sürede tamamlanması için ihalenin yapıldığını söyledi.