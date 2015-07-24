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Spor

Timsah Arena 22 Ağustos'ta açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihindeki en büyük yatırım olan Timsah Arena, 220 milyon liraya mâl oldu

24 Temmuz 2015 00:23

Bursaspor'un yeni stadı Timsah Arena 22 Ağustos'taki Gaziantespor maçıyla açılıyor. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 220 milyon TL'lik bütçesiyle belediyenin tarihindeki en büyük yatırımı olan Timsah Arena Büyükşehir Stadyumu'nun 22 Ağustos'ta resmen açılacağını açıkladı.

 

İlk maç Gaziantepspor'la


Ntvspor'da yer alan habere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, Çarşamba'daki eski İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe başkanlığında yapılan toplantıda, Timsah Arena Büyükşehir Stadyumu ve ulaşıma yapılan zam gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Timsah Arena Büyükşehir Stadyumu'nun 22 Ağustos'ta açılacağını bildirdi.

220 milyon TL'lik bütçesiyle Bursa belediye tarihinin en büyük yatırımı olan projenin nihayete ulaştığını ve açılışla ilgili son hazırlıkların yapıldığını kaydeden Başkan Altepe, "İç düzenlemeler hemen hemen tamamlandı. Skorboard montajları önümüzdeki hafta bitiyor. 1 hafta 10 gün içerisinde maç oynanabilecek duruma gelecek. 22 Ağustos'ta Gaziantepspor'la ilk maçı burada oynayacağız. İnşallah Bursa'ya da Bursaspor'a da hayırlar, şampiyonluklar getirir" dedi.

 

 

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