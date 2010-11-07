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Dünya

TİMSAH "ALİ" ŞEHİR TURUNDA BERLİN (A.A)

07 Kasım 2010 19:06

-TİMSAH "ALİ" ŞEHİR TURUNDA BERLİN (A.A) - 11.07.2010 - Almanya'nın Frankfurt kentinde canı sıkılan bir timsahın şehir turuna çıkması ilginç bir görüntüye neden oldu. Yol kenarında yatan "Ali" adlı timsahı fark eden bir sürücünün ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden polisler, karşılarında 3 metrelik firariyi görünce şaşkına döndü. Bir şovda yer alması için Frankfurt'a getirildiği belirtilen 65 yaşındaki timsahın kafesinin muhtemelen iyi kapatılmadığı için kaçmayı başardığını belirten yetkililer, hayvanın yakalandığını söyledi.

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