-TİMSAH 3 PUANLA DÖNÜYOR İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Bursaspor, Karşıyaka'yı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. 53. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Ozan İpek'in ceza alanına gönderdiği ortada arka direkte Batalla'nın vuruşunda kaleci Necati iki hamlede topu kontrol etti. 56. dakikada Bursaspor farkı ikiye çıkardı. Batalla'nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Stepanov'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 72. dakikada Bekir Ozan Has'la paslaşarak ceza sahası içine giren Batalla'nın şutunu kaleci Necati kurtardı. 88. dakikada Nunez'in pasında ceza sahası içine giren Batalla, kaleci Necati'yle karşı karşıya kaldı. Necati, Batalla'nın şutunu kornere çeldi. 89. dakikada ani gelişen Karşıyaka atağında topla birlikte ceza alanına giren Bilal'in, ayağından açtığı topa kaleci Yavuz sahip oldu. Karşılaşma, Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. -DEVRE ARASINDA TRİBÜNDE GERGİNLİK- Karşılaşmanın devre arasında Karşıyaka taraftarlarının bulunduğu tribünde kısa süreli karışıklık çıktı. Güvenlik güçleri tarafından yatıştırılan olaylarda, bazı taraftarlarca koltuklar sökülerek, sahaya atıldı. Olaylar sonucunda bazı taraftarlar gözaltına alındı. Olaylar sırasında ayağı burkulan bir polis memuru ambulansla hastaneye götürüldü. Stat: Atatürk Hakemler: Barış Şimşek xx, Serkan Malkoç xx, Serkan Çimen xx Karşıyaka: Necati xx, Ayhan xx, Gurur xx, Baki xx, Fırat xx, Erdi x (Dk. 75 Erhan x), Aykut xx, Kıvanç xx, Taha xx (Dk. 77 Baykal x), Bilal x, Osman x (Dk. 59 Erçağ x) Bursaspor: Yavuz xx, Bekir Ozan Has xxx, Stepanov xxx, Serdar xxx, Vederson xx, Sercan xx (Dk. 79 İsmail x), Hüseyin xx (Dk. 64 Svensson xx), Ergic xxx, Ozan İpek xx, Turgay xx (Dk. 82 Nunez x), Batalla xxx Sarı Kartlar: Dk. 63 Kıvanç, Dk. 74 Erdi (Karşıyaka) Dk. 18 Bekir Ozan Has (Bursaspor) Goller: Dk. 45+1 Ergic, Dk. 56 Stepanov (Bursaspor)