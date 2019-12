-TİMSAH 3 PUANA UÇTU YENİŞEHİR (A.A) - 19.10.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın akşam Manchester United takımıyla karşılaşacak Bursaspor, İngiltere'ye hareket etti. Özlüce Tesisleri'nden otobüsle Yenişehir Havaalanı'na gelen yeşil-beyazlı kafile, THY'ye ait özel uçakla Manchester'e gitti. Manchester'da Marriott Worsley Hotel'de konaklayacak yeşil-beyazlılar, bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda antrenman yapacak. Antrenman öncesi, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve bir oyuncu statta basın toplantısı düzenleyecek. Yeşil-beyazlılar yarın akşamki maçın ardından Manchester'de konakladıktan sonra 21 Ekim Perşembe günü Bursa'ya dönecek. -BAŞKAN YAZICI'YA GRİP ENGEL- Bu arada, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle İngiltere'ye gidemedi. Doktorların seyahat etmesine izin vermediği için İstanbul'daki evinde istirahat eden Yazıcı, hareket öncesi bazı yöneticileri telefonla arayarak iyi yolculuklar dileğinde bulundu. -DAHA ÖNCE 55 KEZ KARŞILAŞTI- Bursaspor'un, Manchester United ile yarın yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu maçıyla birlikte Türk ve İngiliz futbol takımları Avrupa kupalarında 56. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 55 maçın 15'ini Türk, 25'ini İngiliz ekipleri kazanırken, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türk takımları, attıkları 51 gole karşılık kalelerinde toplam 89 gol gördü. İki ülke takımları arasındaki en farklı sonuç Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta ortaya çıkarken, Leeds United Beşiktaş'ı 6-0, Chelsea Galatasaray'ı 5-0, Manchester United da Fenerbahçe'yi 6-2 mağlup etti. Türk takımlarının, İngiliz ekipleri karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini ise Intertoto Kupası'nda 4-0'lık sonuçla Wimbledon'u yenen Bursaspor elde etti. Bu arada, Galatasaray ile Arsenal arasında yapılan 2000 yılındaki UEFA Kupası final maçında, normal süre ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. Galatasaray penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. -MANCHESTER UNITED İLE 10 MAÇ- Bursaspor'un yarınki rakibi Manchester United, daha önce Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 10 maçta karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçmişte 2'şer kez rakip oldu. Türk takımları, Manchester United ile yaptığı 10 maçtan 3'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti, 3'ünde de berabere kaldı. Toplam 10 gol atıp, 16 gol yedi. Galatasaray 1993-1994 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İngiliz ekibini 3-3 ve 0-0'lık skorlarla elerken, bir sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşılaştığı rakibiyle 0-0 berabere kalıp, 4-0 yenildi. Fenerbahçe ise 1996-1997 sezonunda ''Devler Ligi''nde grupta karşılaştığı Manchester United'a İstanbul'da 2-0 yenildi, deplasmanda Elvir Boliç'in golüyle 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşılaştığı İngiliz takımına deplasmanda 6-2 yenildi, Kadıköy'de 3-0 galip geldi. İngiliz ekibi son olarak geçen sezon (B) Grubu ilk maçında İstanbul'da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Old Trafford Stadı'ndaki mücadeleyi aynı skorla kazandı.