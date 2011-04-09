-TİMSAH 3 PUANA HASRET BURSA (A.A) - 09.04.2011 - Bursaspor, son 5 haftada 4 beraberlik, 1 de yenilgi alarak, şampiyonluk yarışından iyice koptu. Lige çok iyi bir başlangıç yapan ve zirvenin ortağı olan yeşil-beyazlı takım, ikinci yarıda ise aldığı sonuçlarla hem taraftarlarını hem de Türk futbol kamuoyunu şaşırtıyor. Bursaspor, ikinci yarıdaki ilk puan kaybını Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı. Ardından Galatasaray ve Sivasspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ı 2-0, Sivaspor'u da 2-1 yenerek moral buldu. İki maçta alınan 6 puan, ''Bursaspor toparlanıyor'' izlenimi uyandırırken yeşil-beyazlı takım, Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 2 maçla sınırlı tutmuş oldu. Bursaspor, asıl şoku taraftarları önünde oynadığı Gaziantepspor maçında yaşadı. Şampiyonluğun güçlü adayı yeşil-beyazlı takım, 4-1 gibi beklenmedik bir skorla sahadan puansız ayrıldı. Şok yenilginin ardından İzmir deplasmanına giden Bursaspor, 2-0'lık Bucaspor galibiyetiyle bir nebze olsun moral buldu. Ancak, Bucaspor galibiyeti de Bursaspor'a çıkışı getirmedi. Sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan, Kardemir Karabükspor deplasmanında da aynı skorla 2 puan bırakan Bursaspor, taraftarların ''kardeş takım'' olarak gördüğü Ankaragücü ile Pazartesi günü oynadığı maçta da 0-0'lık sonuçla sahadan beraberlikle ayrılarak 3 puan hasretini sürdürdü. Yeşil-beyazlı takımın bir sonraki randevusu zirve yarışı içindeki Fenerbahçe ile oldu. Güçlü rakibiyle başa baş bir mücadele sergilese de yeşil-beyazlı takım 90 dakika sonunda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Fenerbahçe beraberliği sonrası şampiyonluk yarışına havlu atan Bursaspor, en azından lig üçüncülüğünü garanti etmek için Medical Park Antalyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Bursa Atatürk Stadı'nda konuk ettiği rakibi karşısında 2 kez öne geçen Bursaspor, ancak bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı. İkinci yarıda inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bursaspor, özellikle son 5 haftada aldığı sonuçlarla hızla inişe geçti. Yeşil-beyazlı takım, 5 maçta 4 beraberlik, 1 de yenilgi alarak 11 puan kaybetti. -BURSASPORLU FUTBOLCULAR ÜZGÜN- Bursasporlu futbolcular, 3-2'lik Medical Park Antalyaspor yenilgisi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yeşil-beyazlı takımın golcü futbolcusu Kenny Miller, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve devre bitmeden üstünlük golünü bulduklarını, ancak ikinci yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirten Miller, ''Maçı kontrol eden takım bizdik, ama etkili pozisyonlara girmekte zorlandık'' dedi. Arjantinli futbolcu Pablo Martin Batalla da Medical Park Antalyaspor'un orta alana hakim olarak sonuca gittiğini belirtti. Bursaspor forması altında ilk golünü atan ABD'li Altidore de defans hatalarının sonucu belirlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''İlk golümü attığım için sevinmem gerekirdi, ama ben yenilgi nedeniyle maçtan üzgün ayrıldım. Çok büyük defansif hatalar yaptık. Kazanmamız gereken maçı kaybettik.''