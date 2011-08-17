-Timsah 23. kez Avrupa sahnesinde BURSA (A.A) - 17.08.2011 - Bursaspor, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında Belçika'nın Anderlecht takımını sahasında ağırlayacak. Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen yeşil-beyazlı takımda hedef, yarın Bursa Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmek. Türkiye'de son iki sezonda çok önemli başarılara imza atan Bursaspor, bu başarılarını Avrupa'ya da taşımayı amaçlıyor. Yeşil-beyazlı takım, yarın akşam 23. kez Avrupa arenasında boy gösterecek. -ŞAMPİYONLAR LİGİ- Geçen sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyonda mücadele eden Bursaspor, 6 maçta 5 yenilgi 1 de beraberlik elde ederek başarısız bir görüntü çizdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı ağırlayan yeşil-beyazlılar iyi futbol sergilemesine karşın taraftarları önünde sahadan 4-0 yenik ayrıldı. Bursaspor, daha sonra art arda Glasgow Rangers ve dünya devi Manchester United ile deplasmanda karşılaştı. İskoç temsilcisi önünde başa baş bir mücadele sergilemesine karşın sahadan 1-0 yenik ayrılan ''yeşil timsahlar'', İngiliz devi Manchester United'e de ayakta alkışlanacak direncine karşın aynı skorla yenildi. Bursaspor, evindeki 3-0'lık Manchester United yenilgisi sonrası Valencia'ya deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Valencia deplasmanında atan Bursaspor, son maçta sahasında Glasgow Rangers ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını da almış oldu. -Kupa Galipleri Kupası- Yeşil-beyazlı takım, daha önce iki kez dönemin adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmişti. Kuruluşundan 13 yıl sonra 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılan Bursaspor, çeyrek finalde dönemin en önemli takımlarından biri olan Dinamo Kiev'e iki maçta da yenilerek elenmişti. Bursaspor, 1986-87 sezonunda ise bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Şanssız bir kura çeken yeşil-beyazlı takım, ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. -İntertoto maçları- Bursaspor, 1994-1995 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek İntertoto Kupası'na katılma hakkını kazandı. İntertoto Kupası'nda çok başarılı maçlar çıkaran yeşil-beyazlı takım, son karşılaşmada evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3'lük skorla biten maçta, penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf Karlsruher SC takımı oldu. -UEFA Avrupa Ligi- Yeşil timsah, UEFA Avrupa Ligi için ilk maçını Belarus'un FC Gomel takımı ile oynadı. Gomel ile sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Bursaspor, deplasmandan da 1-0 yenik duruma düşmesine karşın 3-1 gibi bir skorla galip ayrıldı. Tüm bu sonuçlara göre Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 22 maçın 8'sını kazanırken, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı.