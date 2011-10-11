Timoşenko'ya 7 yıl hapis

T24 - Ukrayna'da başbakanlık yaptığı dönemde görevini kötüyü kullanmak suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Yulia Timoşenko mahkeme tarafından suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezası aldı.



Başkent Kiev'de görülen mahkemenin yargıcı, Timoşenko'nun 2009'da Rusya'yla yaptığı gaz anlaşmasında sorumluluk alanının dışına çıktığını ve görevini kötüye kullandığına hükmetti.



Yargıç, Timoşenko'nun Ukrayna enerji şirketi Naftogaz'la Rusya arasında yapılan anlaşmada ülkeyi 137 milyon euro zarara uğrattığını belirtti. Ancak yargıç bu suçlamayla ilgili Timoşenko hakkında herhangi bir cezaya hükmetmedi.