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Dünya

Timoşenko'nun eşinden sığınma talebi PRAG (A.A)

06 Ocak 2012 18:33

-Timoşenko'nun eşinden sığınma talebi PRAG (A.A) - 06.01.2012 - Ukrayna'nın hapisteki eski başbakanı Yulia Timoşenko'nun eşi Oleksandr Timoşenko'nun, Çek Cumhuriyeti'ne sığınma talebinde bulunduğu doğrulandı. ''Çek Radyosuna'' konuşan Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg, ''Önceki gün yapılan hükümet toplantısında İçişleri Bakanına bunun doğru olup olmadığını sorduğumda bana 'evet' dedi'' diye konuştu. Reuter haber ajansının Çek hükümetinden bir yetkiliye dayanarak daha önce verdiği haberde, Oleksandr Timoşenko'nun 2011 sonunda Çek Cumhuriyeti'nden sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti. Haberde, Çek hükümetinin sığınma talebine ilişkin henüz bir karar almadığı belirtilmişti. Yulia Timoşenko, Ekim 2011'de görevi kötüye kullanmaktan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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