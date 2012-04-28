Cezaevinde gardiyanlar tarafından darp edildiğini iddia eden Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko'nun vücudundaki çürükler belgelendi.

Hürriyet'in haberine göre, Ukrainska Pravda gazetesinin yayımladığı fotoğraflarda, Timoşenko vücudundaki çürük izlerini, kendisini Harkiv'deki cezaevinde ziyarete gelen Ukraynalı İnsan Hakları Komisyoneri'ne gösterirken görülüyor.

Uzun süredir sırt ağrıları çeken 51 yaşındaki Ukraynalı siyasetçi, 20 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı, Timoşenko'nun hastaneye zorla götürüldüğünü ve dövülerek hücresinden çıkarıldığını iddia etmişti. Ukraynalı doktorların kendisini muayene etmesine izin vermeyen Timoşenko geçtiğimiz Pazar günü tekrar cezaevine getirilmişti.

Alman yetkililer, "kendisine kötü davranan gardiyan ve doktorları protesto etmek" için bir haftadır açlık grevinde olan Timoşenko’nun Almanya’da tedavi görmesine izin verilmesini istemişti.

Timoşenko'nun kızı, Eugenia Timoşenko annesinin durumunun, iddia edilen kötü muamelenin ardından kötüleştiğini ve açlık grevi yapan annesinin beslenmeye zorlanmasından korktuğunu belirtti.

Annesinin yedi gündür hiçbir şey yemediğini sadece su içtiğini ifade eden Eugenia Timoşenko, annesinin ayrıca isteği dışında yarınki duruşmaya katılmaya zorlanabileceğini söyledi.



Alman doktorlar bugün Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında Timoşenko'nun MR sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Timoşenko ile Ukrayna'da görüşme ve kendisini muayene etme fırsatı bulan doktorlar, cezaevindeki siyasetçinin, ülkesinde başarılı bir şekilde tedavi edileceğinden "aşırı derecede şüpheli" olduklarını açıkladı.

Timoşenko'nun omurgasındaki disk kaymasından ötürü Ekim ayında beri "büyük acı" çektiğini belirten Charite Üniversite Hastanesi'nin Başhekimi Karl Max Einhaeupl, 51 yaşındaki politikacıyı Berlin'de tedavi etmeye hazır olduklarını yineledi.

Timoşenko, 2009'da Rusya ile yaptığı enerji anlaşmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Tepkiler çığ ğibi büyüyor

Timoşenko'nun durumu, Polonya ile birlikte 2012 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Ukrayna'ya uluslararası alanda tepkilerin yöneltilmesine neden oldu.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Timoşenko'ya yapılan kötü muameleyi gerekçe göstererek, önümüzdeki ay Ukrayna'da gerçekleştirilecek bir zirve için yapılan resmi daveti reddederken, Avrupa Komisyonu'nun adalet ve temel haklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Viviane Reding de "kurumsal nedenlerden" ötürü şampiyonanın 8 Haziran'daki açılış törenine katılmayacağını belirtti



