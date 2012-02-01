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Dünya

Timoşenko'nun kızı, annesinin cezaevinde işkence gördüğünü iddia etti WASHİNGTON (A.A)

01 Şubat 2012 22:56

-Timoşenko'nun kızı, annesinin cezaevinde işkence gördüğünü iddia etti WASHİNGTON (A.A) - 01.02.2012 - Ukrayna'nın cezaevindeki eski Başbakanı Yulia Timoşenko'nun kızı, annesinin işkence gördüğünü iddia etti. ABD Senatosu'ndaki bir oturuma katılan Yevhenia Timoşenko, hapishane yetkililerini annesini sürekli uyanık tutmakla suçladı. Annesinin aydınlık bir hücrede tutulduğunu ve kamerayla her hareketinin izlendiğini ifade eden Timoşenko, birkaç gün önce tansiyonu aşırı derecede düşen Yevhenia Timoşenko'nun bir süre bilincini yitirdiğini belirtti. Timoşenko, annesinin ciddi sağlık sorunları olduğunu ancak tedavi görmesine izin verilmediğini kaydetti. Eski Ukrayna Başbakanı Yevhenia Timoşenko, 2009 yılında Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

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