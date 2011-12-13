Timoşenko'nun kızı: Annemi öldürüyorlar

T24 -

Alman Bild Gazetesi’ne konuşan Yevgeniya Timoşenko (31), “Annemin hayatı için endişe duyuyorum. Onu öldürmek istiyorlar. Yardım almazsa ölecek” dedi. İnsan hakları örgütleri ve AB yetkilileri, Turuncu Devrimin mimarlarından olan Timoşenko’nun siyasi bir intikam hareketiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor. İddiaya göre renkli devrimin devirdiği, ancak şimdi Devlet Başkanı olan Viktor Yanukoviç rakiplerini ortadan kaldırmak istiyor.Yevgeniya Timoşenko, “Annemin durumu çok kötü, doğru dürüst bir sağlık hizmeti alamıyor, cildinde tuhaf bir döküntü oluştu, zar zor yürüyebiliyor” dedi. Genç kadının bu açıklaması, akıllara 2004 yılında zehirli saldırı sonucunda cildi bozulan Timoşenko’nun ortağı Viktor Yuşçenko’yu akıllara getirdi. Genç kadın, “Kiev yönetimi, muhalefeti fiziksel olarak ortadan kaldırmak istiyor.Annem de onların önünde duruyor” dedi.