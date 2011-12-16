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Dünya

Timoşenko'nun görüntüsü politik fırtına kopardı KİEV (A.A)

16 Aralık 2011 00:27

-Timoşenko'nun görüntüsü politik fırtına kopardı KİEV (A.A) - 15.12.2011 - Ukrayna eski başbakanı Yuliya Timoşenko'nun hapishane yatağındayken çekilen görüntüsünün Ukrayna'da politik soruna neden olduğu bildirildi. Ukrayna'da yerel bir televizyonda yayımlandıktan sonra "Youtube" gibi sosyal paylaşım sitelerinde hızlıca yayılan ve Timoşenko'yu hapishanedeki hasta yatağında, karşısındaki görevliye elleriyle birşeyler anlatırken görüntüleyen videoya ilişkin açıklama yapan Timoşenko'nun avukatı Sergiy Vlasenko, olayın "hayvanların" işi olduğunu söyledi. Timoşenko'ya hapishanede iyi bakıldığını ve odasının otel odasından farksız olanaklara sahip olduğunu göstermek amacıyla çekilen videoda, beyaz önlüklü kişilerin Timoşenko'nun bulunduğu odaya girmesinin ardından, gardiyanların kapıdaki anahtar deliğini yukarı kaldırarak kameramana çekim yapması için yardım ettikleri görülüyor. Beyaz önlüklü kişilerin odadan çıktığı anda Timoşenko'yu yatağında görüntüleyen çekimlerin bir başka bölümünde ise, odada buzdolabı, halı, plazma televizyon gibi eşyaların bulunduğu gösterilirken, Timoşenko'nun görüntülenmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Daha önce kabul edilemez koşullarda tutuluyordum, şimdi sizin bu sahte resmi göstermenizi istemiyorum" dediği duyuluyor. Görüntülere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vlasenko, "insan ile hayvan arasındaki farkın ahlakta olduğunu" vurgulayarak, "Omuzlarında yıldızlar olan ve kanunları çiğneyen bu görevli hayvanın adını yakında bütün Ukrayna'nın bileceğinden eminim" diye konuştu. Ailesi ve avukatı, cezaevinde sağlığı bozulan, cilt problemleri ve sırt ağrısı çeken Timoşenko'nun kötü koşullarda tutulduğunu, tedavi edilmediğini, sadece ağrı kesiciler verildiğini söylemişti. İki kez başbakanlık yapan 50 yaşındaki Timoşenko, geçen yıl Şubat ayında yapılan Devlet Başkanlığı seçimini Viktor Yanukoviç'e karşı kaybetmişti.

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