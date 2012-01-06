-Timoşenko'nun eşi Çek Cumhuriyeti'nden sığınma talebinde bulundu PRAGUE (A.A) - 06.01.2012 - Ukrayna'nın hapisteki eski başbakanı Yulia Timoşenko'nun eşi Oleksandr Timoşenko'nun Çek Cumhuriyeti'nden sığınma talebinde bulunduğu bildirildi. Timoşenko'nun 2011 sonunda Çek Cumhuriyeti'nden sığınma talebinde bulunduğunu belirten Çek hükümetinden bir yetkili, başvuru hakkında henüz bir karar alınmadığını kaydetti. Yulia Timoşenko, Ekim 2011'de görevi kötüye kullanmaktan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.