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Dünya

Timoşenko yenilgiyi kabul etmedi

Ukrayna'daki devlet başkanı seçiminde yenilgiye uğrayan Yulia Timoşenko'nun parlamento grubu, seçim sonuçlarını yargıya taşıyacak.

09 Şubat 2010 02:00

 T24- Ukrayna'daki devlet başkanı seçiminde yenilgiye uğrayan Yulia Timoşenko'nun parlamento grubu, seçim sonuçlarını yargıya taşıma kararı aldı.





            




Ukrayna parlamentosundaki Timoşenko grubunun sözcüsü Serhiy Sobolev, parlamentoda yaptığı açıklamada, geçen pazar günü yapılan ve Viktor Yanukoviç'in kazandığı devlet başkanı seçimi sırasında geniş çaplı yolsuzluklar yapıldığını ileri sürerek, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.


Sobolev, "Seçim günü, Yanukoviç'in görevlendirdiği grupların Ukrayna kanununu hiçe sayan ihlallerine, seçmenlere yaptıkları baskılara ve Bölgeler Partisinin yaptığı yaygın sahtekarlıklara sahne oldu. Sonuçta, Timoşenko grubu olarak hem kendi hakkımızı, hem de vatandaşlarımızın dürüst ve şeffaf seçimlere katılma hakkını mahkemelerde koruyacağımızı ilan ediyoruz" dedi. Sobolev, sokak gösterileri düzenlenmesi konusuna ise değinmedi.



Ukrayna'da hafta sonu yapılan seçimlerde zaferi, iktidardan Turuncu Devrim ile uzaklaştırılan Viktor Yanukoviç kazanmıştı.

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