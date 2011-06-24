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TİMOŞENKO YARGILANIYOR KİEV (A.A)

24 Haziran 2011 14:09

-TİMOŞENKO YARGILANIYOR KİEV (A.A) - 24.06.2011 - Ukrayna'nın eski Başbakanı ve 2004'teki Batı yanlısı Turuncu Devrim'in liderlerinden Yulya Timoşenko görevini kötüye kullanmaktan yargıç önüne çıktı. Başkent Kiev'in merkezindeki Petcherski mahkemesinde görülen duruşma yerel saatle 09.00'da (TSİ 09.00) başladı.  Rusya ile çok yüksek bir fiyata doğalgaz alım sözleşmesi yapmak suretiyle görevini kötüye kullanmakla suçlanan ve tutuksuz yargılanan Timoşenko yargıca, "Bu bir maskaralık ve sirk, mahkeme değil" derken, dışarda da yüzlerce gösterici kendisine destek verdi.  Sabah erken saatlerden itibaren Timoşenko'ya destek için mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık bin kişi, "Yulya'nın sesi, halkın sesi", "Siyasi baskıya hayır" yazılı pankartlar taşıdılar. 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Timoşenko, kendisine açılan davanın arkasında siyasi rakibi Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in olduğunu ve kendisini 2012'deki genel ve 2015'teki devlet başkanlığı seçimlerinde devre dışı bırakmak istediğini ileri sürdü. Ukraynalı savcılar, Ocak 2009'da imzalanan 10 yıllık sözleşmenin, Ukrayna ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etkisinin bulunduğunu, Timoşenko'nun bu sözleşmeyi imzalamak için kabinesinden yetki almadığını iddia ediyor.      Başsavcılık sözcüsü Yuri Boyçenko, yaptığı açıklamada, Timoşenko'nun eyleminin ülkeyi 440 milyon dolar zarara soktuğunu belirtmişti.     Timoşenko, daha önce de savcılık tarafından iki ayrı yolsuzluk iddiasıyla suçlanmıştı. 

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