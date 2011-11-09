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Dünya

Timoşenko volta atarken sakatlandı

Kiev’deki cezaevinde sağlık durumu kötüleşen Timoşenko’nun üç günden beri yürümekte zorluk çektiği bildirildi.

09 Kasım 2011 02:00



 T24- Ukrayna’da Batı yanlısı Turuncu Devrim’un liderlerinden olan ve Rusya yanlısı “Mavilerin” iktidara dönmesinin ardından devleti zarara uğratmak suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başbakan Yuliya Timoşenko, hakkında 2.5 milyon dolarlık dört yeni yolsuzluk davası açılmasından sonra yatağa düştü.




Hürriyet'in haberine göre, Kiev’deki cezaevinde sağlık durumu kötüleşen Timoşenko’nun üç günden beri belindeki ağrılardan ötürü ayağa kalkmakta ve yürümekte zorluk çektiği bildirildi.


Timoşenko’nun sağlık durumuyla ilgili önceki gün yapılan resmi açıklamada, kadın mahkumun kasıtlı olarak belini sakatladığı iddia edildi. “Timoşenko sağlığına kendi zarar veriyor. Cumartesi cezaevi bahçesinde gezintisi sırasında mahkum kasıtlı olarak uygunsuz fiziki hareketlerde bulunmuştur. Doktorların denetiminde tutulan Timoşenko aşırı ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta zorluk çekiyor ve şimdilik yürüyemiyor” dendi.

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