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Dünya

Timoşenko 'tape' kurbanı: Rusları makineli tüfekle vurmaya hazırım

Yuliya Timoşenko'nun Kırım'ı ilhak eden Rusya'ya yönelik olarak ağır hakaret ve küfür ettiği telefon görüşmesini içerdiği öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı

26 Mart 2014 12:59

Ukrayna’nın eski başbakanı Yuliya Timoşenko’nun telefon konuşmaları internete sızdırıldı. Timoşenko Twitter hesabından konuşmanın kendisine ait olduğunu doğruladı. "Sergiy Vechirko" isimli kullanıcı tarafından Youtube’a yüklenen konuşma Timoşenko ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi eski sekreteri Nestor Şurfiç arasında geçiyor.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, YouTube ile Rusya’nın “Russia Today” televizyon kanalında kısa arayla yayınlanan Timoşenko ile Şufriç arasındaki telefon görüşmesinin Kırım’ın Rusya’ya bağlanması imzalarının atıldığı 18 Mart tarihinde yapıldığı belirtiliyor. Konuşmalardan Timoşenko’nun Kırım'da yapılan referandum sonuçlarına oldukça öfkeli olduğu, Şurfiç’in ise sonuca şoke olduğu anlaşılıyor.

Ağlamaklı sesle konuşan Timoşenko, “Bunlar (Ruslar) tüm sınırları aştı. Elime bir makinalı tüfek alıp  o..ç..’nı kafalarından vurmaya hazırım. Ben görevde olsaydım imkânı yok Kırım’ı alamazlardı. Onlara atom bombası atmak gerek. Şu Rusya denilen yerde ot bile bırakmamak lazım. Bu Ruslar hiç düşünmüyor mu? Ukrayna’nın geride kalan bölgelerinde 8 milyon Rus asıllı insan yaşıyor. Şimdi onlara nasıl davranılacak. Biraz düzeleyim tüm dünyayı onlara karşı ayağa kaldıracağım” demekte. Karşısındaki kişi Nestor Şufriç ise Timoşenko’nun söyledikleriyle hemfikir olduğunu söylemekle yetinerek, “Haklısın ama bizim Ukrayna ordusunun Ruslara karşı koyacak gücü yok. Ben de oğlumla elimize silah alıp savaşa gitmeye hazırız. Ama ne işe yarar.  Adamlar istediğini yapıyor. Kendimizi tek savunma yolu konuyu uluslararası düzeye taşımak” cevabını veriyor.

Telekulak kaydının “Russia Today” televizyon kalanı tarafından yayınlanmasından kısa süre sonra Twitter hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Timoşenko, “Telefon görüşmesi gerçek. Ancak tamamı orijinal değil. Benim tarafımdan söylenmiş gibi gösterilen Ukrayna’da 8 milyon Rus kaldığı ifadelerini Rus istihbarat servisi FSB monte etmiş. Ben orada bizim ülkemizde çok sayıda Ukrayna vatandaşı Rus yaşıyor demiştim. Küfürlü sözler için de bu kaydı dinleyenlerden özür dilerim” açıklamasını yaptı.

 

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