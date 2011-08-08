-TİMOŞENKO SERBEST BIRAKILMADI KİEV (A.A) - 08.08.2011 - Ukrayna'da tutuklanan eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun avukatlarının, müvekkillerinin serbest bırakılması yönündeki talepleri reddedildi. Davaya bakan yargıcın, avukatların, Timoşenko'nun serbest bırakılması yönündeki taleplerini reddettiği bildirildi. Muhalif lider Timoşenko, görevini kötüye kullanmaktan yargılandığı mahkemede tanık olarak dinlenen Başbakan Mikola Azarov'u yolsuzlukla suçlamasının ardından geçen cuma günü mahkeme kararıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan davanın, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in seçimlere katılmasını engelleme girişimi olduğunu savunan Timoşenko'nun, yargıca hitap ederken ayağa kalmayı reddettiği, hakaret ettiği ve yargıcın tarafsızlığını sorguladığı bildirilmişti. Rusya ile 2009 yılında varılan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçlanan Timoşenko'nun yargılanmasına geçen ayın sonunda başlanmıştı. Eski Başbakan, hakkındaki suçlamaları reddediyor.