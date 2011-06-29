-TİMOŞENKO MAHKEMEDE KİEV (A.A) - 29.06.2011 - Rusya ile 2009 yılında varılan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçlanan Eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, bugün mahkemeye çıktı. Mahkeme heyetiyle Timoşenko arasında yaklaşık bir saat süren münakaşadan sonra, 50 yaşındaki eski Ukrayna Başbakanının mahkemesi 4 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Yargıç Rodion Kireyev'in mahkemeye kendisini tanıtması isteğini reddeden Timoşenko, "Pasaportumu size verdim. Kendiniz okuyun" yanıtını verdi. Timoşenko, bugün olan herşeyin siyasi intikam olduğunu belirterek, mahkemeyi "devlet başkanlığı idaresinin bir dairesi" olarak niteledi. Ukraynalı savcılar, iki kez başbakanlık yapan Timoşenko'yu, 2009 yılında Rusya ile imzalanan doğalgaz ithali anlaşmasında görevini kötüye kullanmakla suçluyor. Savcılık, Timoşenko'nun hükümet üyelerine danışmadan Ukrayna devlet şirketi Naftogaz'ın başkanını Rusya'nın Gazprom şirketiyle anlaşma imzalamaya zorladığını ileri sürüyor. Timoşenko, hafta sonunda yaptığı açıklamada, 7 ila 10 yıl hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. Yulya Timoşenko'nun yargılanması, Batılı ülkelerde Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in demokrasi ve yasa kurallarına uyma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmeyeceği kaygılarını artırdığı bildiriliyor. Timoşenko, 1990'lı yıllarda sahibi olduğu şirketin Rusya'da doğalgaz alıp satması nedeniyle "doğalgaz prensesi" olarak nitelendiriliyordu.