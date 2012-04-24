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Dünya

Timoşenko açlık grevinde

Timoşenko, 2009'da Rusya ile yaptığı enerji anlaşmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti

24 Nisan 2012 22:16

Ukrayna'nın cezaevinde bulunan eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun açlık grevine başladığı bildirildi.

Timoşenko'nun avukatı Sergey Vlassenko'nun bugün yaptığı açıklamada, müvekkilinin, ülkedeki "siyasi baskıları" protesto etmek amacıyla Cuma günü açlık grevine başladığını belirtti. 
 
Vlassenko, "bunun sınırsız bir açlık grevi olduğunu, Timoşenko'nun ülkedeki siyasi baskılara son verilmesini istediğini" kaydetti. 
 
Timoşenko, 2009'da Rusya ile yaptığı enerji anlaşmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

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