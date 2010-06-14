TİM'in yeni yönetimi belli oldu

T24-



TİM açıklamasına göre, Genel Kurul ardından yapılan ilk toplantıda 4 yıl süreyle görev alacak yeni yönetim kurulu belli oldu.





Büyükekşi, genel kurulda yeni TİM yasasına göre oluşturulan 24 Sektörler Konseyi üyesi arasından, 12 kişilik yeni yönetim kurulunu belirledi.





Yeni dönemde Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Ali Nedim Güreli, Ahmet Akbalık TİM Başkan vekilliklerine seçilirken Tahsin Öztiryaki Muhasip üye olarak görev yapacak.





Yeni yönetim kurulu üyeleri ise Ömer Burhanoğlu, Adnan Dalgakıran, Eliya Alharal, Ahmet Keleş, Sinan Kızıltan, Mahmut Arslan, Ali Özinönü ve Murat Akyüz oldu.





İki buçuk ay süren demokratik bir seçim süreci yaşadıklarını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ihracatını ileriye taşıyacak kuvvetli bir yönetim oluşturduklarını belirterek şunları kaydetti:





''Türkiye’de ihracat yapan 50 bin ihracatçı firmanın sektörel ve bölgesel temsilcileri Nisan ayındaki ihracatçı birlik seçimlerinde belirlendi. İkinci adımda her sektör için sektör kurulları oluşturuldu. Üçüncü adımda da, sektör kurulu başkan ve başkan yardımcılarının aday olduğu TİM Sektörler Konseyi seçimleri yapıldı. Dördüncü adımda TİM delegelerinin oyları ile TİM Başkanı ve Denetim Kurulu seçildi. Sektörler Konseyi içinde yönetim kurulunun seçilmesi ile beşinci ve son aşama bitmiş oldu.





Son derece demokratik, bölgesel ve sektörel dengelerin çok iyi yansıtıldığı ve yaklaşık iki buçuk aylık bir dönem kapsayan seçimlerin sonunda Türkiye ihracatını çok daha ileriye taşıyacak kuvvetli bir yönetim kurulu oluştu.





Dünya’da yeni bir küresel düzenin kurulduğu bir dönemde, Türkiye ihracatını daha ileriye taşıyacak yeni yönetim kurulumuz, Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine taşıyacak bir vizyonla hareket ederek ortaya çıkardığımız stratejik yol haritasını hayata geçirmek için çalışacak.''





Yeni TİM Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:





''Mehmet Büyükekşi (Başkan)



Mustafa Çıkrıkçıoğlu (Başkan Vekili)



Ali Nedim Güreli (Başkan Vekili)



Ahmet Akbalık (Başkan Vekili)



Tahsin Öztiryaki (Muhasip Üye)



Ömer Burhanoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)



Adnan Dalgakıran (Yönetim Kurulu Üyesi)



Eliya Alharal (Yönetim Kurulu Üyesi)



Ahmet Keleş (Yönetim Kurulu Üyesi)



Sinan Kızıltan (Yönetim Kurulu Üyesi)



Mahmut Arslan (Yönetim Kurulu Üyesi)



Ali Özinönü (Yönetim Kurulu Üyesi)



Murat Akyüz (Yönetim Kurulu Üyesi)''