TİM'in komutanı kim olacak?

Mehmet Büyükekşi, Adnan Dalgakıran, İsmail Gülle ve Ali Kahyaoğlu, bugün 46 bin ihracatçıyı temsil eden TİM’e başkan olmak için yarışacak



2012 yılında 200 milyar, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen ihracatçıların çatı örgütü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bugün üçüncü başkanını seçecek. 2001 yılından bu yana TİM Başkanı olan Oğuz Satıcı, bugün yapılacak genel kurulda bayrağı Mehmet Büyükekşi, Adnan Dalgakıran, İsmail Gülle ve Ali Kahyaoğlu’nun yarıştığı seçimde devredecek.



46 bin ihracatçıyı temsil eden TİM’de seçim iki aşamalı yapılacak. Önce 23 ihracatçı sektör birer aday seçerek İcra Kurulu’nu oluşturacak. İkinci turda, 23 sektörün 344 delegesi İcra Kurulu üyeleri arasından başkanı seçecek.



Çifte aday yarışacak



Büyükekşi, Gülle, Dalgakıran ve Kahyaoğlu’nun başkanlığa giden yolu açabilmesi için önce kendi sektörlerinden İcra Kurulu’na girmeleri gerekiyor. İşte bu aşamada tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları arasında ciddi bir rekabet yaşanacak. TİM Başkanı olarak dün son kez ihracatçıları iftar yemeğinde buluşturan Oğuz Satıcı’nın “Kefilim” dediği Mehmet Büyükekşi’nin en büyük rakibi olarak gösterilen İsmail Gülle, başkanlığa giden yolu açmak için Uludağ İhracatçı Birlikleri Başkanı Burkay’la yarışacak.



Hazırgiyim ve ihracatçıların temsilcisi olmak için de İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ile Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi’nin rakip olacağı belirtiliyor.



İstanbul zorlanacak



Gülle ve Akbalık İcra Kurulu’na giremezse İstanbullu tekstil ve konfeksiyoncular ilk TİM yönetimindeki etkinliğini kaybetmiş olacak. TİM’in ilk başkanı Okan Oğuz ile ikinci başkanı Oğuz Satıcı İstanbullu ihracatçının temsilcileri olarak İcra Kurulu’na girmiş, ardından başkan seçilmişlerdi.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ



* 1961 Gaziantep doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu. Ziylan Taban şirketinde genel müdür olarak başladığı iş yaşamı, askere gitmeden kurduğu Ziylan Ayakkabı’yla sürüyor. Polaris, Flogard, Kinetix gibi markaları var. 200 milyon dolar cirosu olan 12 şirketli Ziylan Grubu, 41 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Büyükekşi, halen TİM başkanvekili, İSO üyesi, Türk Eximbank ve THY’de Yönetim Kurulu üyesi.



İSMAİL GÜLLE



* 1961 Sivas doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitenin işletme bölümünde okudu. Babasının kurduğu Gülle Tekstil, 38 yıllık bir şirket. 27 ülkeye ihracat yapıyor. Tekstilden sonra enerji sektörüne yatırım kararı aldı. Çorlu’daki doğalgaz çevrim santralını büyütmeyi hedefliyor. 700 kişinin istihdam edildiği şirketin yıllık cirosu 60 milyon dolar. İhracat rakamı ise 20 milyon dolar.



ADNAN DALGAKIRAN



* İstanbul’da doğdu, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’ni bitirdi. Topkapı’da 100 metrekarelik atölyesi olan, babasının kurduğu Dalgakıran Kompresör’ün başına askerden dönünce geçti. Bugün Samandıra’da 25 bin metrekare kapalı alanda üretim, 48 ülkeye ihracat yapıyor. 450 kişinin çalıştığı şirketin cirosu 100 milyon dolar, ihracat miktarı ise 43 milyon dolar. Dalgakıran’ın yurtdışında 7 şirketi bulunuyor.



ALİ KAHYAOĞLU



* Trabzonlu, 1955’te Üsküdar’da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için ilkokuldan itibaren garsonluktan tezgahtarlığa birçok işte çalıştı. Muğla İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Eczacıbaşı’ndan bir yönetici sayesinde bu şirkete pazarlamacı olarak girdi. Madenci olan kayınpederinin fabrikasında yöneticilik yaptı. Naturelmar Mermer şirketinin kurucularından... Yeni bir fabrikayı faaliyete geçirmek için çalışıyor.

