Times'tan Erdoğan'a eleştiri: Ankara giderek tekadamcılaşıyor

Times gazetesi, Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını eleştirdi. Ankara'nın tekadamcı bir yaklaşımı giderek daha fazla benimsediği ifade edilen yazıda "Ankara dünyanın büyük gazeteci cezaevini kurdu" denildi.

Gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, basının kendisine nazik olmasını beklediğini, bu beklentiyi karşılamayanların ağır bedel ödediğini yazıyor.



'49 muhabir cezaevinde'



"49 muhabir cezaevinde" diyen Times, Türkiye'nin Çin ve İran'ı geride bıraktığını bildiren Gazetecilere Koruma Komitesi'nin çizdiği tabloyu aktarıyor ve Tayyip Temel örneğini veriyor.

Azadiya Welat gazetesi genel yayın yönetmeni Temel'in yasadışı Kürt örgütlenmesine üye olduğu suçlamasıyla, Türkiye'nin Kürtçe basılan tek gazetesinin başındaki isim olarak 20 yıl cezaevinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.



'Hasan Cemal son örnek'



Hükümetin "medya patronları aracılığıyla işten attırmalar" şeklinde de medyaya baskı yaptığını yazan Times, bu nedenle tanınmış pek çok ismin işten çıkarıldığını, Hasan Cemal'in bunun son örneği olduğunu yazıyor.

Times, Başbakan Erdoğan'ın hükümetinin ilk yıllarında sarf ettiği iyileştirme çabaları nedeniyle liberaller ile Batı'dan övgü topladığını ama bu iyileşmelerin şimdilerde kızgın saç üzerindeki su gibi hızla buharlaştığı değerlendirmesini yapıyor.

İktidar partisinin anlayışıyla ilgili olarak Amerikalı gazeteci Walter Cronkite'ın daha önce yaptığı anlaşılan bir analize atıf yapan Times, "Erdoğan'ın liderliğindeki İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi, ifade özgürlüğünün değil demokrasi kadar önemli olmak, demokrasinin ta kendisi olduğunu" anlayamadığını yazıyor.

BBCTürkçe