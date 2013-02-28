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Times: Varlıklı Türkler artık AB'yi istemiyor!

Times, 'Varlıklı Türkler, şimdi Avrupa Birliği'ne katılma ihtiyacımız yok' diyorlar' başlıklı haber analiz yayımladı

28 Şubat 2013 13:58

Türkiye'nin AB üyelik süreci Batı medyasının gündeminde olmayı sürdürüyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times de, varlıklı Türklerin artık AB'yi istemediği görüşünü dile getirdi.

Times, "Varlıklı Türkler, şimdi Avrupa Birliği'ne katılma ihtiyacımız yok' diyorlar" başlıklı bir haber analizini yayımladı.

İngiliz gazetesi, BBCTürkçe tarafından yansıtılan haber analizinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'de yaptığı bir konuşmada ülkenin ilerde belki AB üyesi olabileceğini söylediğinde bazı kişilerin sevindiğini ama Türk halkının çoğunun bunu umursamadığını yazdı.

AB ilişkileri uzmanı Cengiz Aktar'ın görüşlerini de yansıtan gazete, Aktar'ın "Türkiye üyelik müzakerelerine başladığında AB'nin üst makamlarının aklında yine Doğu Avrupa'dakiler gibi yoksul bir ülkeyle uğraşacakları endişesi vardı. Ama şimdi aynı makamlardakiler Türkiye'yi artık bir mesuliyetten daha çok bir servet olarak görüyor" sözlerine dikkat çekiyor.

İngiliz gazetesi, Fransa'nın geçmişte açılışını engellediği 5 fasıldan birine olan vetosunu kaldırdığını anımsatırken de bunun Türkiye'nin artan bölgesel kuvveti ve gelişen ekonomisi sayesinde gerçekleşmiş olabileceğini de belirtiyor.

 

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