Times: Van kedileri için yüzme vakti

Times gazetesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Kedievi Villası'nın içine yüzme havuzları eklenerek yenilenmesini sayfalarına taşıdı.

Haberde, Üniversite bünyesindeki Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde yer alan ve 350 kedinin yaşadığı Kedievi Villası'nın bir iş adamının desteğiyle yenilendiği, artık içinde bir havuzun da bulunduğu aktarılıyor.

Gazete, kedilerin genelde yüzmeyi sevmediklerini ancak bunun Van kedileri için geçerli olmadığını belirtiyor.

Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, "Şimdi yavru kedilere nasıl yüzüleceğini öğretebileceğiz" demiş.

Times, Van kedilerinin beyaz tüyleri ve renkli gözlerinden genelde sadece kendi türleriyle çiftleşmelerine kadar farklı özellikleri olduğunu yazıyor.

Gazete, son dönemde Türkiye'de kamuoyunun hayvanlarla ilgili şiddet olayları nedeniyle çok öfkeli olduğunu, son olarak bir yavru köpeğin dört ayağının kesildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Hayvanlar bir mal değil candır" tweetini attığını belirtiyor.

Haberde, Türklerin hayvansever bir halk olduğu, son olarak İstanbul'daki kedilerle ilgili belgesel film 'Kedi'nin çekildiğini, kentte insanların kedileri besleyip onlara yardım ettiği de aktarılıyor.