Times: Ülkeyi bölerek yönetmek için El Kaide ve Işid'i Suriye'ye Esad çağırdı

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, El Kaide'yi Suriye'ye 'çağıranın' Devlet Başkanı Beşşar Esad olduğunu iddia etti. ‘Esad bölerek yönetmek için El Kaide’yi Suriye’ye sızdırdı’ başlıklı haberde, ‘Makyavelist bir planla muhalifleri bölmek isteyen Esad’ın, El Kaide militanlarını Suriye’de sızdırdığı’ belirtildi.

Haberde, Şam rejiminin Irak ve Şam İslam Devleti (IŞID) militanlarına sahte kimlik verdiği ve gizlice Suriye’ye girebilmelerini sağladığı öne sürüldü. Times, muhaliflere ait bir internet sitesinde yayımlanan Suriye hükümetine ait resmi bir belgeye de atıf yaptı. Belgede rejimin Iraklı Şii militanlara sahte kimlik verdiği ve militanların da Suriye’ye girerek IŞİD’e katıldığı bilgisi yer alıyor.

Gazete ayrıca ‘rejimin İslamcı militanların savaştığı yerleri hedef almadığını’ da iddia etti.

Haberde, şu anda Türkiye’de bulunan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üst düzey üyelerinden Samir Muhammed’in görüşlerine de yer verildi. Muhammed “Bence rejim IŞİD’i kontrol ediyor. Esad Batı’ya ‘Suriye’de teröristlerle savaşıyorum’ mesajını vermek istiyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan Oklahoma Üniversitesi’nden Joshua Landis ise ‘Esad’ın IŞİD’i yönettiğine inanmadığını’ söyledi. Landis, “Muhalif gruplar arasındaki çatışmalar, son birkaç ay içinde Esad’ın başına gelen en güzel şey” ifadelerini kullandı.