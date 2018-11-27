Times: Ukrayna-Rusya krizi Putin ve Poroşenko'nun işine yarıyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi Times için yorumlayan, Moskova'da yaşayan İngiliz gazeteci Marc Bennets, krizin hem Rusya lideri Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini yorumunu yapıyor.

Kırım'ın dört yıl önce ilhak edilmesinden sonra Putin'e verilen desteğin zirve yaptığını vurgulayan Bennets, bazı muhaliflerin bile bölgenin ilhakına sevindiğini söylüyor. Bennets şöyle devam ediyor;

"Ama dört yıl uzun bir süre ve kutlamaların yerini hayalkırıklığı aldı. Putin'e verilen destek, emeklilik yaşını beş yıl artırmasıyla son beş yılın en düşük seviyesine gerilerken, geçtiğimiz günlerdeki bir ankete göre rekor sayıdaki Rus vatandaşı ülkenin çok sayıdaki sosyal ve ekonomik problemi yüzünden Putin'i suçluyor."

Karşıtlarının, Putin'in dikkatleri ekonomik sorunlardan uzak tutmak için bir askeri macera aradığını söylediğini aktaran Bennets, başlıca Rus muhalif isimlerden Aleksey Navalni'nin Rusya'nın gemilere ateş açma kararının "tahmin edilebilir" olduğunu belirttiğini söylüyor ve kriz ile Putin'in düşen destek oranları arasında bağlantı kurduğunu anlatıyor.

Bennets, Ukraynalı lider Poroşenko'nun da siyasi kazanç elde edebileceğini belirtiyor. İngiliz gazeteci, sokak eylemlerinin Ukrayna'nın Moskova yanlısı liderini devirmesinin ardından 2014'te iktidara gelen Poroşenko'ya desteğin çok azaldığını söylüyor. Bennets şöyle devam ediyor;

Çok sayıda Ukraynalı Poroşenko'nun Maidan Devrimi'nin ilkelerine ihanet ettiğini düşünüyor. Karşıtları ve muhalif gazetecilere saldırıldı ve öldürüldü ve bu sırada Poroşenko büyük şehirlerdeki aşırı sağcı militanlar tehdidi konusunda çok az şey yaptı. Devrim pek ekonomik yarar da sağlamadı. Kiev ve diğer şehirlerdeki halk, geçen hafta kışın en soğuk aylarında sıcak su akmadığı ve ısınma sistemleri çalışmadığı için protesto eylemi yaptı. Poroşenko'nun Mart'taki başkanlık seçimlerini kaybetmesi sürpriz olmaz."