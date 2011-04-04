Times, Türkiye'nin yardım gemisini manşete taşıdı

T24- Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği tıbbi yardım gemisindekilerin öyküleri bugün Times'ın ilk sayfasında yer buluyor.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Bingazi'den bildiren Martin Fletcher, 'bir zamanların arabalı feribotu Ankara, şimdi bir dehşet gemisi" diyor.

Misrata'dan 230 kadar kişiyle yola çıkan geminin Bingazi'de büyük tezahüratla, 'canımız kanımız Misrata için" sloganlarıyla karşılandığını anlatan Fletcher, gemiye alındıklarında içeride korkunç durumda yaralılarla karşılaştıklarını söylüyor:

"Gemi isyancılar için büyük bir propaganda hediyesi oldu. Gördüklerimiz Şubat'ta isyanın başlamasından bu yana dış dünyaya neredeyse tamamen kapalı olan kentteki rejimin barbarlığını gözler önüne seren yüzer bir kanıtttı. Gemideki 15 doktordan Selman Karadayı; 'Yıkıldım, böyle olacağını düşünmemiştim' diyor, '100-150 yaralı için hazırlanmıştık ama insanlık namına kapasitemizden fazlasını aldık.'







"Gemideki yaralıların hepsinin ciddi yaralanmalar geçirdiğini söyleyen Karadayı, ancak olanakları dolayısıyla hastanede en ağır durumdakileri alamadıklarını söyledi. Gemideki pek çokları koalisyondan kentlerinin kurtulması için hava saldırılarını artırmasını istedi. Yaralıların çoğunun vücutları perişan olsa da dirayetleri kırılmamıştı. Bacaklarından şarapnel ile yaralanan Said Şerif, 'dönmek istiyorum, yine savaşmak istiyorum. kaddafiyi öldürmek istiyorum' diyordu."



