T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Times: Türkiye'de tasfiyeden yabancılar da nasibini aldı

İngiliz gazetesi, İstanbul'da Gülen Cemaati'ne ait bir anaokulunda 20 ay çalışan 25 yaşındaki ABD'li Kelsey Dean'in öyküsünü yazdı

03 Ekim 2016 16:08

"Apolitik ve Amerikalı biri olarak İslami bir cemaatin üyesi olmakla suçlanmak, Kelsey Dean'in aklına gelecek en son şeydi."

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, İstanbul'da Fethullah Gülen Cemaati'ne ait okullardan birinde çalışan Amerikalı bir öğretmenin başına gelenleri aktardığı haberine böyle başlıyor.

Cemaate ait bir anaokulunda 20 ay öğretmenlik yapan Kelsey Dean geçen hafta Güney Kore'deki yeni görevine geçmek üzere ülkeden ayrılırken havaalanında durdurulmuş ve gözaltına alınmış.

İki gün Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Dean, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğunu vurguladığı Gülen Cemaati'ne mensup olmakla suçlandıktan sonra sınırdışı edilmiş ve hakkında ömür boyu Türkiye'ye giriş yasağı konulmuş.

Times, şimdi ABD'ye dönmüş olan 25 yaşındaki öğretmenin, "Kontratlı bir İngilizce öğretmeniyim. Türkçem çok zayıf. Hiçbir dini inancım yok ve bırakın başka ülkeleri ABD politikasına bile ilgi duymadım. Bütün yaptığım, küçük çocuklara hayvanlarla ilgili birşeyler anlatmak ve onlara içini boyayacakları kağıtları dağıtmak" dediğini aktarıyor.

Dean bir iş bulma acentası aracılığıyla Gülen Cemaati takipçilerinin açtığı bu anaokulunda iş bulmuş ve kopacak siyasi fırtınaların hiç farkında olmamış.

 

Times, Türkiye hükümetine Kelsey Dean'ın neden gözaltında tutulduğunu sorduğunu ancak bir yanıt alamadığını belirtiyor.

Gazetedeki haberde, kapatılan bini aşkın Gülen Cemaati'ne air okula çalışan birçok diğer yabancı öğretmenin de kısa sürelerle tutulduklarını, ifadelerinin alındığı ancak çok daha çabuk serbest bırakıldıklarını yazıyor.

Genç Amerikalı öğretmen Dean ise kendisinin iki gün gözaltında tutularak sorgulanmasının, Ankara ile Washington arasında Gülen'in iadesi konusunda yaşanan gerginlikle açıklanabileceği görüşünde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülen CemaatiABD Kelsey DeanDeanTürkiyeAmerikalıKelsey DeanTimesFethullah Gülen CemaatiGüney KoreEmniyet MüdürlüğüTemmuzABDTürkçemHiçbirBütünAnkaraWashingtonGülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24