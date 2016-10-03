Times: Türkiye'de tasfiyeden yabancılar da nasibini aldı

"Apolitik ve Amerikalı biri olarak İslami bir cemaatin üyesi olmakla suçlanmak, Kelsey Dean'in aklına gelecek en son şeydi."

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, İstanbul'da Fethullah Gülen Cemaati'ne ait okullardan birinde çalışan Amerikalı bir öğretmenin başına gelenleri aktardığı haberine böyle başlıyor.

Cemaate ait bir anaokulunda 20 ay öğretmenlik yapan Kelsey Dean geçen hafta Güney Kore'deki yeni görevine geçmek üzere ülkeden ayrılırken havaalanında durdurulmuş ve gözaltına alınmış.

İki gün Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Dean, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğunu vurguladığı Gülen Cemaati'ne mensup olmakla suçlandıktan sonra sınırdışı edilmiş ve hakkında ömür boyu Türkiye'ye giriş yasağı konulmuş.

Times, şimdi ABD'ye dönmüş olan 25 yaşındaki öğretmenin, "Kontratlı bir İngilizce öğretmeniyim. Türkçem çok zayıf. Hiçbir dini inancım yok ve bırakın başka ülkeleri ABD politikasına bile ilgi duymadım. Bütün yaptığım, küçük çocuklara hayvanlarla ilgili birşeyler anlatmak ve onlara içini boyayacakları kağıtları dağıtmak" dediğini aktarıyor.

Dean bir iş bulma acentası aracılığıyla Gülen Cemaati takipçilerinin açtığı bu anaokulunda iş bulmuş ve kopacak siyasi fırtınaların hiç farkında olmamış.

Times, Türkiye hükümetine Kelsey Dean'ın neden gözaltında tutulduğunu sorduğunu ancak bir yanıt alamadığını belirtiyor.

Gazetedeki haberde, kapatılan bini aşkın Gülen Cemaati'ne air okula çalışan birçok diğer yabancı öğretmenin de kısa sürelerle tutulduklarını, ifadelerinin alındığı ancak çok daha çabuk serbest bırakıldıklarını yazıyor.

Genç Amerikalı öğretmen Dean ise kendisinin iki gün gözaltında tutularak sorgulanmasının, Ankara ile Washington arasında Gülen'in iadesi konusunda yaşanan gerginlikle açıklanabileceği görüşünde.