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Times: Türkiye’de ifade özgürlüğü en dip noktada

"Çocuklar bile mahkemeye kadar gözaltında tutuluyor"

04 Şubat 2016 12:33

İngiliz Times gazetesi, Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret davalarını haber yaptı. Gazetede görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, “Türkiye’de ifade özgürlüğü tarihinin en dip noktasında. Çocuklar bile mahkemeye kadar gözaltında tutuluyor” dedi.

Times gazetesi, Isparta Valiliği’nin kaymakamlıklara ve kamu kurumlarına gönderdiği iddia edilen “muhbirlik” yazısını haber yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veya devlet büyüklerine hakaret edenlerin polise ihbar edilmesinin istendiği belirtilen haberde artan PKK eylemleriyle birlikte hükümetin tavrının da sertleştiği vurgulandı. Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün’e başbakan Ahmet Davutoğlu’na ‘IŞİDsever’ dediği gerekçesiyle ‘başbakana hakaret’ suçlamasıyla bir yıl iki ay hapis cezası verildiğini de ifade edildi. Haberde görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, “Türkiye’de ifade özgürlüğü tarihinin en dip noktasında. Hakaret ve terörle mücadele adı altında açılan çok sayıda haksız dava var. Çocuklar bile mahkemeye kadar gözaltında tutuluyor” dedi.

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