Times: Türkiye, NATO'yu aptalca bir kavgaya sürükleyebilir

Suudi Arabistan ve Katar arasındaki krizde Türkiye'nin tutumunu başyazılarından birinde de ele alan Times "Türkiye'nin Katar'a desteği NATO'yu aptalca bir bölgesel kavganın içine sürükleyebilir" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın taleplerini "saygısızlık" diye tanımladığını söyleyen gazete, Katar'ın Riyad yönetiminin taleplerini reddettiğini, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise Katar'a yönelik suçlamalarını sürdürdüğünü, ambargoyu sürdürmekten ve "ek önlemlerden" bahsettiğini belirtiyor. "Tehlikeli ve tamamen gereksiz bir hesaplaşma için sahne hazır" diyen Times'ın makalesinde dikkat çeken satırlar şöyle;

Türkiye'nin müdahalesi işi ciddileştiriyor. Türkler şimdi de Katar'ı dış müdahaleden korumak için askerlerini kullanmaya hazır olduklarından bahsediyorlar ve bu nedenle silahlı kavga kaygıları artıyor. Erdoğan böyle yaparak, IŞİD'le mücadele koalisyonun katılmak için isteksizce aldığı karar rağmen, İslamcı davalara verdiği destekten vazgeçmediğini gösteriyor. Ankara'nın yasaklı Müslüman Kardeşlere verdiği destek nedeniyle hala öfkeli olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile baltaları gömme niyeti de yok. Ayrıca, Suudi Arabistan ile Suriye konusundaki görüş ayrılığını derinleştirip İran'la yakınlaşmaktan da korkmuyor."

Times Erdoğan'ın Katar konusundaki tutumuyla Batı için bir ikilem yarattığını söylüyor ve "Erdoğan yanlış nedenlerle doğru bir iş yapıp, bir ülkenin zorbalara karşı kendi egemenliğini savunmasına yardım ediyor" diyor.

Gazete makaleye şöyle son veriyor;

Erdoğan'ın gündemi, bölge genelindeki İslamcı davaları desteklemek, Suriyeli Kürtler 'in yenilgisi ve eski Osmanlı hegemonyasının aşama aşama yeniden yaratılması. Bunlar Batı'nın amaçları değil. Ve Türkiye bir NATO üyesi olduğundan, herhangi bir askeri macera ittifakı da kavganın içine sokabilir. Gururları ve otoritelerine meydan okunduğunda Arap prensleri pervasızca yanıt verebilir. Ortadoğu'nun bir başka büyük yangına ihtiyacı yok"