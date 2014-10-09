Times: Türkiye IŞİD'e karşı tam bir müttefike dönüşmeli

İngiliz Times gazetesinin baş yazısında Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kobani'yi ele geçmesi halinde örgütün NATO ile uzun bir sınıra sahip olacağı belirtiliyor ve "Türkiye Suriye'deki Kürtlere dair kuşkularını bir kenara bırakıp ABD ile birlikte hareket etmeli" deniyor.

Şu ana kadar Türkiye'den Kobani'ye sadece bir kamyon tıbbi yardım malzemesi gittiği ifade edilen yazıda, "Bu yardımın dışında Türkiye sınırın karşı tarafındaki krize seyirci kaldı. Bu tutum Türkiye'nin müttefiklerini kızdırıyor. Yaşananları 1944'te Rus ordusunun Polonya'daki Nazi katliamını izlemesine benzetenler dahi var" deniyor.

"Ankara PKK'nın müttefiği olan Suriyeli Kürtleri IŞİD'den daha büyük bir tehdit olarak algılıyor" diye devam eden yazıda Türkiye'nin endişelerine dair yapılan yorumlar şöyle devam ediyor:

"Türkiye'ye göre, Kürtlerin Suriye'de kazanması büyük Kürdistan ümitlerini artıracak. Buna karşılık IŞİD Beşar Esad rejimine karşı mücadele eden bir örgüt. O nedenle Türkiye koalisyon güçlerinin Irak'ı kurtarıp Suriye'de Esad'ı hedeflemeyen bir strateji izlemesine şüpheyle yaklaşıyor."

Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi gerektiğini ifade eden yazıda, "IŞİD bütün bölgeyi tehidt eden bir örgüt" deniyor ve Türkiye'nin Kobani direnişine silah, mühimmat ve gıda yardımının önünü açması gerektiği ifade ediliyor.

İncirlik askeri üssünün de koalisyon güçlerine açılması gerektiği söylenen yazı "Böylelikle hava operasyonlarının daha etkili olması sağlanabilir" yorumu da yer alıyor.

Ankara'nın endişeler

Yazının neden IŞİD'e karşı daha net bir cephe alması gerektiğini vurgulayan bölümü ise şöyle:

"IŞİD Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından da önemli bir sorun. Ankara'nın bunu anlaması gerekiyor. Türkiye genelinde Kürtler sokaklarda hükümetin politikalarını protesto ediyor. Ayrıca ülkenin güney sınırının neredeyse tümünü cihatçı militanların kontrolüne bırakarak Türkiye'nin iç güvenliğini artırmak da mümkün olmaz."

Ankara'nın bir diğer endişesinin ise Türk ordusunun Suriye'ye müdahale durumunda yalnız kalacağı korkusu olduğu belirtiliyor ve "Şu ana kadar koalisyondaki ülkelerden hiçbirisi Suriye'de bir kara operasyonuna yanaşmadı. Eğer Türkiye Kobani'ye girerse Şam bunu bir savaş nedeni olarak algılayacaktır" deniyor.

Böyle bir senaryoda Türkiye'nin daha fazla mülteci, düşman bir Suriye hava kuvvetleri ve kızgın IŞİD militanları ile burun buruna geleceği de yazıda yer alan yorumlar arasında.

Times'ın yazısı şu şekilde sonlanıyor:

"Türkiye bu risklerden dolayı uluslararası bir tampon bölge konusunda ısrar ediyor. Fransa bu tür bir girişime destek vereceğini söyledi. İngiltere'den de destek gelmesi gerekiyor. Ancak önce Türkiye'nin gerçek bir NATO müttefiki olduğunu göstermesi gerek. Kobani savaşı Türkiye için uluslararası kredibilite savaşına dönüşmüş durumda."