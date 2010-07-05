Times: Türkiye için Hoşgeldin Halısı

T24- İngiliz Times gazetesi, "İngiltere'nin, Türk bakanların Doğudan ziyade Batıya bakmalarına yol açacak şekilde yardım etmesi gerektiğini" yazdı.



Gazete bugünkü başyazılarından birini Türkiye'ye ayırarak, "Türkiye'ye hoşgeldin halısı" başlığını attı.



Yazıda, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in bu hafta Londra'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırlayacağı, bunun, İngiltere'nin hem NATO üyesi hem de enerji güvenliği konusunda önemli müttefik Türkiye'ye ilgisinden daha fazlasını yansıttığı belirtildi.



"Hague, haklı olarak, aynı zamanda Türkiye'nin Doğuya bakmasını önlemekte kararlı" ifadesi kullanılan yazıda, Türkiye'nin Batıdan uzaklaşarak Doğuya yaklaştığına ilişkin çeşitli görüşler bulunduğuna yer verildi.



"Türkiye'nin AB'ye katılımının her zamankinden daha uzak göründüğü, bunun sonucu olarak da Doğuya bakmanın Türkiye'yi cezbettiği" yorumunu yapan Times, Türkiye'nin bölgesinde etkinliğinin arttığına dair birçok işaret bulunduğunu kaydetti.



Gazete, Türkiye'nin İran ile ilişkilerine dikkati çekerek, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısı ve Türkiye'nin buna tepkisinden de bahsetti. İsrail'in filoya saldırısını "acemice" olarak niteleyen Times, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail ile ilişkilerin asla eskisi gibi olmayacağını söylediğini yazdı. Times'ın makalesinde şunlar kaydedildi:



"Eğer AB'de ilerleme sağlanmasını önleyen problemlerden kurtulma yolunda Hague'in yapabileceği bir şey varsa, İngiltere'nin sunabileceği ticari anlaşmalar olabilir, olmalıdır da. İngiltere Türkiye'ye niçin el uzatılması gerektiğini yüksek sesle telaffuz etmeye devam etmelidir, ki bu konuda İngiltere'de partiler arasında bir uzlaşma vardır.



Tarihsel olarak AB'nin ticaret politikası üzerinde çok etkili olan İngiltere, diğer birlik üyesi ülkeleri, başka ticari bağların araştırılması yolunda zorlayabilir. Bu tip ittifaklar, Ankara'nın resmi AB sürecinde yaşadığı hayalkırıklığını bir nebze de olsa telafi edecektir. Bu tip ittifaklar ayrıca Türk liderler için de bir ödül olacak, Türk hükümetine en çok arzulamamız gereken rolü oynama imkanı verecektir. Bu rol de, Doğuyla Batı arasındaki iletişimin başlangıç noktası olmaktır."