Times: Türk ordusu beklenmedik şekilde Erdoğan'ı eleştirdi

İngiliz Times gazetesi, kardeşini PKK saldırısında kaybeden Yarbay Mehmet Alkan'ın geçen hafta cenaze töreninde söylediği sözleri ve sonrasındaki tartışmaları bugün sayfalarına taşıdı. Gazete, "Türk ordusunun Erdoğan'ı eleştirdiği" yorumunda bulundu.

Times'ta yayımlanan Tom Coghlan ve Hannah Lucinda Smith imzalı haberi başlığı, "Türk ordusu aniden ve beklenmedik şekilde Kürt sorunu konusunda Erdoğan'ı eleştirdi" başlığını taşıyor.

Yarbay Mehmet Alkan, kaybettiği kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde şunları söylemişti:

"Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar 'çözüm' diyenler ne oldu da 'sonuna kadar savaş' diyor."

Yarbay, "Şehit olmak istiyorum" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a da şöyle yanıt vermişti:

"Sırça saraylarda 30 tane korumayla gezip zırhlı arabalara binip de 'Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok."

'Yas dolu bir feveran'

Times, Yarbay Alkan'ın bu sözlerini "yas dolu bir feveran" olarak nitelendiriyor. Son dönemde, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cezane törenlerinde, halkın bakanlara tepki gösterdiğini aktarıyor.

Gazetedeki haberden bazı satırlar şöyle:

"Ordunun Yarbay Alkan hakkında soruşturma açtığının bildirilmesinin ardından internet üzerinde bir imza kampanyası başlatıldı. 150 binden fazla kişi kampanyaya destek vererek Yarbayı savundu. Erdoğan hükümetinin yanıtı ise medyadan, askerlerin cenaze törenlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin protestolarını haberleştirmemelerini istemek oldu. Yerel kaynaklara göre böylece 'kötü reklamdan ve oy kaybından kaçınılması' amaçlandı.

Times, daha önce de hayatını kaybeden bir komiserin cenaze töreninde "İnanıyoruz ki şehadet makamına ulaşmış olan bu şehidi uğurluyoruz. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu onun tüm yakınlarına" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada eleştirildiğini belirtiyor.

'Hayatını kaybedenlerin çoğu, ülkenin fakir bölgelerinden'

Haberde dikkat çekilen bir nokta da, Türkiye'de kamuoyunun giderek, PKK ile çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sosyal çevrelerine daha fazla odaklandığı. "Yaşamını yitirenlerin çoğu, askerlik görevlerini yapmış sayılmaları için gereken 18 bin lirayı ödeyemeyecek olan, ülkenin fakir bölgelerinden kişiler" diyor Times...

Gazeteye konuşan Ankara Strateji Enstitüsü Güvenlik Uzmanı ve sosyoloji profesörü Halil İbrahim Bahar şu yorumu yapmış:

"İnsanlar, ölüme giden askerlerin, gerçekten düşmanla savaşta olup olmadıklarını sorguluyor. 'Yoksa onlar siyasi bir oyunun parçası mı diye düşünüyorlar? Çoğu kişi yaşananları, onların ölümünü lekeleyen siyasi bir oyun olarak görüyor."

Times'taki haber, adı açıklanmayan bir hükümet sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile noktalanmış:

"PKK'ya yönelik askeri girişimler, çok sayıda sivili öldürüp, kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullanan bir saldırgana karşı verilen, savunmaya yönelik bir yanıtı temsil etmektedir. Bizim pozisyonumuz net: İnsanların yaşamlarını korumak için PKK'dan yeniden ateşkes ilan etmesini, Türkiye'den çekilmesini ve silahsızlanmasını bekliyoruz."